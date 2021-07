Le succès de vieux jeux sur le Xbox Game Pass motive les retours et reboots selon Phil Spencer

Dans l'industrie du jeu vidéo, toutes les anciennes licences ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines continuent d'être régulièrement mises à jour via de nouvelles itérations tandis que d'autres doivent se contenter, pour diverses raisons, de vivre dans les souvenirs de leurs fans. Selon le responsable du jeu vidéo chez Microsoft, le Xbox Game Pass peut donner une seconde chance à des licences considérées comme mortes.

L'intervention récente de Phil Spencer au cours de l'émission Kinda Funny Gamecast a été riche en sujets abordés comme nous avons pu vous le dire à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Parmi ces derniers se trouvaient l'impact potentiel du Xbox Game Pass sur la situation d'anciennes licences considérées, au mieux, comme dormantes.

Selon le boss de Xbox, la popularité d'un vieux jeu, ou d'un titre qui n'a initialement pas rencontré le succès commercial escompté, sur le Xbox Game Pass augmente ses chances d'avoir droit à un retour via un nouveau jeu ou un reboot de la licence par exemple :

Cela donne absolument des bonnes raisons de relancer ces licences. Prenez Prey par exemple. Je pense que c'était un jeu incroyable à sa sortie mais beaucoup de gens l'ont manqué... Voir davantage de gens jouer à quelque chose comme Prey, Dishonored ou, en remontant plus loin, à Fable cela nous, en tant que société basée sur la création qui surveille ce à quoi s'intéressent les gens, donne davantage de données nous permettant de réfléchir que nous pourrions récupérer et faire avancer avec de nouvelles idées ou de nouvelles équipes qui aimeraient travailler dessus.

Double intérêt

En plus de potentiellement permettre à d'anciennes licences de revenir sur le devant de la scène via de nouveaux projets, le Xbox Game Pass permet également aux versions originales d'avoir une seconde chance d'être découvertes par les joueurs :

C'était incroyable lorsque Bethesda est arrivé (chez Microsoft) et que nous avons eu la possibilité d'ajouter tant "d'anciens nouveaux" jeux dans le Game Pass et de remonter plus loin dans l'histoire dont nous disposons avec certaines des licences. En y repensant, permettre aux gens de découvrir certaines vieilles licences de Rare via Rare Replay a été très intéressant pour nous. S'il insiste sur le fait qu'il n'a rien à annoncer à ce sujet, Phil Spencer prend l'exemple de FASA Studio, structure rachetée par Microsoft à la fin des années 90 et fermée en 2007. Le patron de Xbox fait son mea culpa et concède que Microsoft a mal géré le cas de FASA. Il ajoute que les jeux du défunt studio comme Shadowrun, Crimson Skies ou encore les MechWarrior sont "au sommet de la liste" des anciens titres qu'il aimerait permettre aux joueurs d'essayer.

L'intérêt de proposer des jeux rétro sur le Xbox Game Pass est double. D'un côté, leur présence favorise leur préservation au sens où ils deviennent accessibles sur des plates-formes modernes. De l'autre, Microsoft y trouve un intérêt car cela lui permet de gonfler le catalogue de son service. Bien évidemment, pour une majorité du grand public, l'intérêt du Game Pass réside dans la présence des derniers jeux. Mais l'ajout de titres plus anciens se justifie lui aussi.

Que dites-vous de ces déclarations de Phil Spencer ? Avez-vous découvert des jeux que vous aviez manqués grâce au Xbox Game Pass (ou à d'autres services de jeu à la demande) ? Croyez-vous que ce service peut aider des licences oubliées à faire leur retour ? Quels jeux rétro aimeriez-vous voir ajoutés au XGP ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.