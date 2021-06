Xbox : Phil Spencer critique la stratégie PC de PlayStation

Phil Spencer, patron de Xbox, vient de critiquer ouvertement la stratégie PC de PlayStation dans une déclaration assez violente, et plutôt rare, à l'encontre de la firme japonaise.

Alors qu'il s'exprimait cette semaine lors d'un briefing privé à destination de certains médias, et d'analystes, Phil Spencer a ouvertement critiqué « d'autres qui portent des jeux console sur PC » en expliquant que ces versions arrivaient « avec des années de retard » et que « les joueurs doivent payer une seconde fois ».

La critique envers PlayStation est on ne peut plus claire. En effet, la firme nippone a récemment sorti plusieurs titres phares du catalogue PS4 sur PC (dont Horizon : Zero Dawn, Predator : Hunting Grounds, ou plus récemment Days Gone). Forcément, il n'aura échappé à personne que ces titres sont disponibles depuis des lustres sur la machine de Sony, et si vous disposez d'une PlayStation et d'un PC, il vous faudra repasser en caisse pour vous offrir la « superior version ».

Xbox + PC = la vie ?

Il faut dire que Microsoft a mis le paquet sur le jeu PC depuis quelques années, afin de faire oublier les sombres années du système « Games for Windows Live ».

Désormais, le catalogue Xbox débarque simultanément sur PC, et les joueurs peuvent profiter des jeux sur les deux plateformes sans devoir repasser en caisse (à condition de passer par le Windows Store sur PC). Le PC représente désormais un levier de croissance non-négligeable dans la stratégie de Xbox.

Nous attendons une croissance continue sur PC l'an prochain, via un nombre conséquent de titres issus de Xbox Games Studios et de Bethesda Games, sachant qu'en même temps, le Game Pass sur PC représentera une part importante de notre stratégie.

Néanmoins, Sony ne compte pas se tourner les pouces, et le fabricant nippon expliquait en mars dernier qu'il était possible de voir de nouvelles exclusivités PlayStation débarquer sur PC. D'ailleurs, un certain Uncharted 4 devrait lui aussi arriver sur Steam et l'EGS dans quelque temps.

