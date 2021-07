Steam Deck : Yves Guillemot évoque l'annonce et l'éventuelle arrivée de nouveaux jeux Ubisoft

Depuis son annonce surprise à la fin de la semaine dernière, la Steam Deck de Valve est un des sujets brulants de l'industrie du jeu vidéo. Il n'est donc pas surprenant de voir des acteurs majeurs de l'industrie commenter l'arrivée de cette nouvelle console portable au goût de PC. Cette fois, au tour du grand patron d'Ubisoft de s'exprimer.

Ubisoft a récemment communiqué ses derniers résultats financiers au cours du conférence téléphonique. Et comme le veut la tradition, une session de questions-réponses avec les investisseurs et autres analystes a également eu lieu au cours de cet appel. Sans surprise, l'annonce et l'arrivée prochaine de la Steam Deck figuraient parmi les sujets abordés cette fois. Interrogé sur son opinion concernant la nouvelle machine de Valve, Yves Guillemot, a répondu avec enthousiasme (propos relayés par le site américain IGN) :

Nous sommes heureux de voir la Steam Deck arriver dans l'industrie. Elle montre que le flux de nouveau hardware très innovant rejoignant le marché se poursuit. Nous allons donc la surveiller et étudier l'ampleur qu'elle prend. Si elle devient grosse (c'est à dire qu'elle rencontre un grand succès, ndlr), nous serons en mesure de mettre nos jeux dessus.

Cette déclaration peut à première vue paraître déroutante, la Steam Deck n'étant pas une console au sens traditionnel du mot, avec des jeux développés spécifiquement pour elle. En effet, il est ici question d'une machine particulière capable sur le papier de faire tourner les jeux déjà disponibles sur Steam (PC).

On oublie tout ?

Par conséquent, les jeux Ubisoft déjà présents sur Steam fonctionneront automatiquement sur Steam Deck. Mais il convient de rappeler que l'éditeur français ne propose plus ses nouveaux gros jeux sur Steam depuis 2019, au profit de l'Epic Games Store, des suites d'un désaccord avec Valve au sujet du pourcentage que la firme de Gabe Newell se prend sur les ventes de jeux.

Ubisoft fait partie des éditeurs qui soutiennent généralement les nouvelles consoles dès leur commercialisation. La Steam Deck est donc un cas particulier pour Yves Guillemot et compagnie. Si la console portable de Valve rencontre un grand succès, Ubisoft verra certainement un intérêt à proposer ses nouvelles productions dessus.

Comme indiqué à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, les trois versions de la Steam Deck (64, 256 et 512 Go) commenceront à être livrées aux premières personnes qui les ont réservées à partir du mois de décembre prochain. La machine peut toujours être précommandée via Steam.

