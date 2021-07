Steam Deck : Valve apporte des précisions importantes concernant le stockage des jeux

La Steam Deck étant une machine ambitieuse produite par une société de premier plan et associée à un écosystème extrêmement populaire, le public se pose de nombreuses questions à son sujet. Et son constructeur apporte progressivement des réponses à celles-ci.

Comme indiqué précédemment, Valve a annoncé la Steam Deck, sa propre console portable, à la surprise générale à la fin de la semaine dernière. À l'heure où sont écrites ces lignes, seul le site américain IGN a eu l'opportunité de la prendre en main et de livrer ses impressions à son sujet. Et si le contenu proposé par IGN a répondu à certain nombre de questions au sujet de la console portable aux accents de PC, elle en a soulevé d'autres.

Lawrence Yang, développeur chez Valve en charge de l'expérience utilisateur et du design produit de la Steam Deck (et ancien de chez Apple) faisait partie des personnes interrogées par IGN pour les besoins de son dossier sur la nouvelle console. Des suites de la publication de ce dernier, il a été interpelé sur Twitter par un internaute souhaitant des précisions concernant le chargement des jeux sur Steam Deck lorsque ces mêmes jeux sont stockés sur une carte SD.

Lorsqu'il lui a été demandé si les jeux sur carte SD mettraient plus de temps à se charger, Lawrence Yang ne s'est pas contenté de répondre. Il a également apporté une précision concernant les conditions dans lesquelles IGN a pu jouer à des jeux sur Steam Deck :

Yep, games will load faster off internal storage, but games still play great off an SD card. When IGN came by, all the games they tried (and shot footage of) were played off a microSD card.