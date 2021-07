FIFA 22 : Du gameplay à découvrir à partir de 19h00

Préparant son EA Play Live qui sera diffusé ce jeudi, Electronic Arts a proposé quelques coups de projecteurs sur Battlefield 2042 ou encore le label EA Originals. L'Euro désormais digéré, c'est au tour de FIFA 22 d'aller dans la profondeur.

La jaquette, le premier trailer et les différentes promesses n'ont fait qu'aiguiser votre appétit de football virtuel ? Rendez-vous ce mardi 20 juillet à 19h00 pour suivre l'EA Spotlight consacré à FIFA 22, où sera montré du gameplay pour la première fois.

Du mouvement pour se hyper

La présentation verra intervenir l'équipe de développement de cette énième édition de la série footballistique d'EA Sports. Il s'agira essentiellement de présenter l'un des points importants exposés lors de son annonce : la techonologie HyperMotion. C'est par elle que viendra non pas la lumière, qu'on laisse à Laurent Blanc, mais l'ensemble des fonctionnalités qui devraient faire passer FIFA 22 dans la nouvelle génération sur PS5, Xbox Series X|S et Stadia. Et non, pas de ça sur PC ou sur PS4, Xbox One et Switch.

FIFA 22 est attendu pour le 1er octobre prochain sur tous les supports cités ci-dessus.