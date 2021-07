Apex Legends : La prochaine Légende Seer se dévoile en vidéo

La prochaine recrue d'Apex Legends est entourée de beaucoup de mystères, mais son histoire le présente comme un "enfant paria" qui se sert de son regard pour mener ses ennemis à leur perte.

Les fans de lore de Titanfall et d'Apex Legends ont été bien servis cette semaine, avec la sortie de trois bandes-annonces successives racontant un conte de fée et le reveal trailer de Seer, la prochaine Légende à arriver dans les Battle Royale de Respawn.

A part son apparence et son nom, Respawn Entertainment n'a pas encore dévoilé beaucoup d'informations sur ce dernier. Il s'agit d'un "enfant maudit" à la naissance, car il est né au même moment que la destruction d'une planète proche. Une coïncidence, ou une malédiction, qui a marqué sa vie.

Pour accueillir la nouvelle Légende, cet objet est récemment apparu en partie. Si certains se demandaient à quoi cet item fait référence, il est évidemment lié à Seer et à son arme qui fait l'objet de quelques descriptions encore floues : les "microdrones".

Si pour le moment, prendre cet objet en jeu n'a pas d'effet visible, il peut provoquer quelques interactions uniques, notamment avec Rampart, Bloodhound et Crypto, qui feront une remarque sur Seer en jeu. D'autres Légendes ne réagissent pas en prenant l'objet. Il pourrait servir à une quête future, comme Respawn aime le faire en dévoilant ses Légendes ; cela a été le cas pour Horizon, par exemple.

Plus d'informations sur la Légende, son histoire, ses capacités et les changements à venir en jeu avec la saison 10 devraient arriver très bientôt.

En attendant, les joueurs n'ont plus que cette journée pour terminer le défi Adrénaline et obtenir le skin Légendaire de Rampart, et deux semaines pour obtenir le meilleur classement possible et terminer leur battle pass avant la fin de la saison 9.

Seer pourra être testé avec la saison 10 d'Apex Legends, Emergence, dès le 3 août prochain.