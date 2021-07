skate. fait le point sur son développement en vidéo

Les développeurs du prochain Skate avaient pris soin ce dimanche de briser les rêves des joueurs en attente de nouvelles infos lors de l'EA Play Live. Mais ils avaient aussi promis un "petit truc". Une vidéo, donc.

Comme nous pouvions le supposer, non sans vous prévenir, il ne fallait pas en attendre trop de Full Circle. Non que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une équipe de feignants, mais les déclarations que le développement de skate. n'est pas très avancé ont été suffisamment répétés, et n'oublions pas la pandémie, pour qu'on se dise qu'il va falloir du temps.

Un an après

Cela n'empêche pas le studio bâti officiellement en janvier dernier d'avoir envie de partager une nouvelle : ils travaillent bien dessus. Pour le prouver, ils nous montrent à travers une courte vidéo que les séances de motion capture sont en cours. Et ils nous disent même que des personnes ont vu du gameplay. Pratiquement une vingtaine, en dehors des programmeurs, dans laquelle on compte de gros fans très populaires, comme ZexyZek.

Les différentes réactions sont d'ailleurs intéressantes puisqu'elles livrent parfois des pistes, comme le fait qu'il pourrait s'agir d'un monde ouvert, que notre avatar ne serait pas limité à des déplacements en planche à roulettes mais pourrait bien marcher et escalader lorsque c'est nécessaire... Dans tous les cas, les témoins s'accordent sur le fait que c'est "amaaaaazing". Alors croyons-les pour le moment et attendons d'en voir plus sur ce skate. sans date de sortie ni plateforme annoncée. Sinon, vous pouvez toujours essayer de relancer Skate 3, qui date de 2011.