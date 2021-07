Le compte officiel Xbox répond aux fanboys PS5 sur Twitter, des développeurs réagissent

Un des "super pouvoirs" des fanboys, tous autant qu'ils soient, réside dans leur infatigabilité. Sans faille, ils sont toujours là où on les attend, pour venir pourrir les discussions chanter les louanges du sujet de leur fidélité et casser du sucre sur le dos de ce qu'ils perçoivent comme étant sa "concurrence." Plutôt que d'ignorer les fanboys PS5 qui squattent ses mentions, le compte Twitter officiel Xbox a décidé de s'adresser à eux directement.

À lire aussi : PS5 : La durée de l'exclusivité de Deathloop confirmée

Dans un tweet publié vendredi dernier, le compte Twitter officiel américain de Xbox s'est directement adressé aux joueurs PS5. Et plus particulièrement aux fanboys qui viennent systématiquement critiquer les consoles Xbox, ses jeux et services dans les réponses de chacun de ses tweets. Fidèle à sa stratégie de ces dernières années, la firme de Phil Spencer a joué la carte de l'apaisement :

To the people in our replies saying 'PS5 is better': ​



The best console is the one you enjoy playing. Have fun! - Xbox (@Xbox) July 16, 2021

Aux gens dans nos mentions qui disent "la PS5 est meilleure" :



La meilleure console est celle avec laquelle vous appréciez jouer. Amusez-vous bien !

Sans surprise, ce tweet n'a absolument rien changé. En effet, nombre des réponses qu'il a reçues étaient du niveau de celles auxquelles il faisait référence.

L'industrie s'en mêle

Cela étant dit, ce message a également provoqué la réaction de Cory Barlog, directeur de la création de Sony Santa Monica. Dans sa réponse, le réalisateur de God of War Ragnarök a salué le message envoyé par Xbox :

Et Cory Barlog n'est pas la seule personnalité de l'industrie à avoir réagi à ce tweet de Xbox. Kenji Anabuki, le réalisateur de Scarlet Nexus a lui aussi réagit et marqué son accord avec le message envoyé par Microsoft :

That's right.

You'll have a great experience on either console.

And development was a lot of fun. pic.twitter.com/7RNxOk2HIy - 穴吹 健児 / Kenji Anabuki @ Scarlet Nexus 6/24-25発売🐕 (@shibainu_kenji) July 17, 2021

C'est vrai.



Vous vivrez une excellente expérience sur chaque console.



Et le développement (de Scarlet Nexus) a été très amusant. David Candland, UX design director chez Monolith Productions (Middle Earth : Shadow of War) et ancien de Bungie (où il a travaillé sur des licences comme Halo et Destiny), a lui aussi répondu à ce tweet, mais avec un message différent :

For me, the best console is the one all my friends are on. - David Candland (@drcandland) July 16, 2021

Pour moi, la meilleure console est celle sur laquelle se trouvent tous mes amis.

Et si certains trouvent que ce message de Microsoft manque de sincérité, Xbox a posté un autre tweet dans lequel il explique que "la positivité continuera jusqu'à ce que la conversation s'améliore." De toute évidence, Xbox cherche ici à lutter contre la toxicité ambiante chez les joueurs s'exprimant sur les réseaux sociaux. Il n'est cependant pas certain que cela fonctionne.

Que vous inspirent les tweets de ce genre ? Servent-ils à quelque chose ? Ou ne font-ils que galvaniser les fanboys ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.