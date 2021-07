Ubisoft annoncera un nouveau jeu Tom Clancy ce lundi, un premier extrait de gameplay diffusé

Drôle d'époque que nous vivons. Alors qu'Ubisoft peine à respecter les délais de plusieurs de ses projets en cours, deux d'entre eux ont subi un report pas plus tard que vendredi, le voilà engagé dans une nouvelle annonce qui interviendra très rapidement...

Rendez-vous ce lundi 19 juillet à 20h00 pour découvrir un tout nouveau jeu de la licence Tom Clancy. Ubisoft a surpris tout le monde par ce dimanche ensoleillé en révélant que demain, sur sa chaîne YouTube, il serait question de lever le voile sur un nouveau projet relié au nom du célèbre romancier américain disparu en 2013.

Une surprise vous attend demain 👀



Rendez-vous à 20h pour l'annonce d'un tout nouveau jeu dans l'univers de Tom Clancy.



👉 https://t.co/Q7ZN2H43nJ pic.twitter.com/3pyj60xWZt - Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) July 18, 2021

Et si on pouvait en avoir un aperçu ? Non, il ne s'agit pas d'une fuite (pour le moment). Seulement de nos confrères d'IGN qui, parce qu'il ne faudrait surtout pas que cela tombe entre d'autres mains, ont déjà pu tâter ce Tom Clancy's New Game et ont eu l'autorisation (le devoir ?) de diffuser un court teasing de gameplay.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!



We had a chance to see what it looks like up close, and we can't wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf - IGN (@IGN) July 18, 2021

Voici un avant-goût d'un tout nouveau jeu Ubisoft, ici et maintenant !



Nous avons eu la chance de voir à quoi cela ressemble de près, et nous avons hâte de vous en dire plus.

L'appel de la division ?

La vidéo ne dure que 25 secondes mais elle donne tout de même quelques indices assez importants sur le genre, le lieu et le contexte. Il s'agira vraisemblablement d'un FPS multijoueur compétitif ancré dans un futur proche. Peut-être celui de The Division. L'action prend ici place à New York non loin de Times Square, et l'on retrouver plusieurs bâtiments et véhicules de la CERA, en plus de panneaux faisant référence au gang des Rikers.

Mais l'on pourrait aussi bien être face à un crossover Tom Clancy façon Elite Squad, en plus sérieux et moins orienté jeu mobile qui se présenterait comme un concurrent de Call of Duty ? On pourrait même pencher vers un autre Battle Royale, après Hyper Scape. À vérifier dans quelques heures...