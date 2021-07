Rainbow Six Extraction et Riders Republic à nouveau repoussés

Il restait très exactement 2 mois à Rainbow Six Extraction et un peu moins à Riders Republic avant de sortir. Sauf que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'Ubisoft a une fois encore préféré repousser les échéances prévues.

À voir aussi : On a joué à Rainbow Six Extraction (+ vidéo gameplay), nos impressions enthousiastes

Rainbow Six Extraction ne sortira finalement pas le 16 septembre mais en janvier prochain, et Riders Republic est quant à lui repoussé au 28 octobre, alors qu'il était attendu pour le 2 septembre.

Les nouvelles des deux reports sont tombées simultanément sur les réseaux sociaux :

Update:



We are delaying the release of Rainbow Six Extraction until January 2022.



We will use this time to ensure that we bring this immersive, cooperative, and thrilling experience to life as we prepare to bring you a truly unique Rainbow Six game.



🔗https://t.co/PuFYrYc3nG - Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) July 16, 2021

Mise à jour :



Nous repoussons la sortie de Rainbow Six Extraction au mois de janvier 2022.



Nous utiliserons ce délai pour nous assurer que nous vous proposerons une expérience coopérative immersive et palpitante et un jeu Rainbow Six unique.

A message to our players. #RidersRepublichttps://t.co/gUKwgBUYzk pic.twitter.com/LB3vF1NTxf

- Riders Republic (@RidersRepublic) July 16, 2021

Nous avons hâte que vous découvriez tous la République dans notre prochaine bêta ! Ce sera la première fois que vous aurez l'occasion de vous familiariser avec cet immense terrain de jeu multijoueur et nous sommes impatients d'entendre ce que vous en pensez.



Pour nous assurer que nous pouvons offrir le meilleur jeu à tous les joueurs, nous avons pris la décision difficile de reporter notre date de sortie du 2 septembre au 28 octobre. Cela nous donnera plus de temps pour peaufiner l'expérience et vous donnera une autre chance de vous lancer. avant le lancement et de fournir des commentaires.



Nous en aurons plus à partager bientôt, alors restez connectés !

Tous deux présents lors de l'Ubisoft Forward, et semblant prêts à affronter la foule, ils avaient déjà connu les affres du retard, le jeu de sports extrêmes avait initialement prévu d'arriver en février dernier, et le shooter coopératif avait glissé plusieurs fois depuis sa supposée commercialisation en 2020. Bref, quand ça veut pas...