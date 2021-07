Le portage PC de Super Mario Bros. 3 réalisé par les créateurs de Doom retrouvé par un musée

L'existence d'un portage PC de Super Mario Bros. 3 développé par les fondateurs d'id Software est connue depuis des années. Et si le fait qu'un de ces derniers, John Romero pour ne pas le nommer, disposait d'un exemplaire de ce portage non-officiel était connu lui aussi, personne ne savait que d'autres personnes y avaient eu accès au fil du temps. À la surprise générale, une copie du jeu vient de faire surface. Mais tout le monde ne pourra malheureusement pas y jouer.

La National Museum of Play a récemment indiqué avoir mis la main sur un portage PC non-officiel de Super Mario Bros. 3 réalisé par les fondateurs d'id Software en 1990, quelques mois après la sortie du jeu sur les NES américaines. À l'époque, la structure n'avait pas encore le nom d'id Software et se faisait appeler Ideas From the Deep (IDF).

L'idée derrière ce projet incomplet qui prédate le développement de Doom, était de proposer à Nintendo de réaliser un portage PC officiel de son célèbre jeu de plates-formes. La légende veut que Nintendo ait été impressionné par le travail effectué mais n'ait pas souhaité donner suite.

Officiellement, l'existence de cette démo est connue depuis 2003. Mais elle n'a été montrée en mouvement pour la première fois qu'en 2015 lorsque John Romero, un des co-fondateurs d'id Software, a mis en ligne une vidéo de gameplay de cette démo.

Pas pour tout le monde

Andrew Borman, curateur du National Museum of Play, a expliqué à Ars Technica avoir reçu cette démo de la part d'un développeur qui n'a pas travaillé sur ce portage mais qui l'a reçu de quelqu'un sans jamais préciser le pourquoi du comment. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas jusqu'où va cette démo du portage PC. Andrew Borman a cependant expliqué avoir traversé du niveau 1-1 au niveau 1-4.

Malheureusement pour les joueurs intéressés par cette curiosité historique, le National Museum of Play n'a pas l'intention de diffuser le logiciel. Des chercheurs et autres étudiants qui ont besoin d'y accéder pour leurs projets pourront cependant déposer une demande auprès du curateur du musée.

Pour la petite histoire, le travail effectué sur ce portage n'a pas servi à rien. En effet, John Carmack a, pour les besoins de cette version de Super Mario Bros. 3, programmé un algorithme de scrolling permettant un déroulement plus fluide que les passages brutaux d'un écran de jeu à l'autre proposés jusqu'alors par les jeux DOS. Et une fois le projet rejeté par Nintendo, l'équipe d'id Software a réutiliser les travaux effectués sur ce portage pour développer Commander Keen.

Aviez-vous déjà entendu parler de ce portage de SMB 3 par id Software ? Aimeriez-vous pouvoir y jouer ? Le musée qui l'a récupéré devrait-il le mettre à disposition de tous les joueurs selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.