Xbox Series X|S consoles les mieux vendue et Switch console la plus vendue aux USA en juin

Les États-Unis correspondent très certainement au territoire le plus important pour les constructeurs de consoles et éditeurs de jeux. Et il n'est pas rare de voir ces derniers redoubler d'efforts pour séduire les consommateurs américains (parfois au détriment des joueurs situés dans d'autres régions). Ce qui se passe aux États-Unis pouvant donner le ton pour les autres marchés, la tournure que prennent les choses outre manque est toujours suivie avec attention.

À lire aussi : Switch OLED : Les analystes s'attendent toujours à une "Switch Pro" 4K

Une fois n'est pas coutume, les statistiques du marché américain du jeu vidéo du jour proviennent du compte Twitter de Mat Piscatella, directeur exécutif et conseiller spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo de The NPD Group. Ce dernier a en effet fait plusieurs révélations sur les ventes de consoles de jeux aux États-Unis en juin dernier. Et à en croire l'analyste, tout allait bien pour les trois constructeurs de consoles le mois dernier outre Atlantique.

Xbox Series X|S :

Xbox Series est le hardware qui s'est le mieux vendu aux États-Unis en juin 2021 en termes de dollars générés par les ventes. La somme engrangée au cours de ce seul mois de juin a permis a la marque Xbox d'établir un nouveau record de ventes en un mois. La marque de Phil Spencer a en effet battu un record établi en juin 2011.

Nintendo Switch :

La Nintendo Switch est arrivée en tête du classement NPD américain pour le mois de juin 2021 en termes de nombre de consoles vendues. De plus, la Switch termine numéro 1 pour les six premiers mois de l'année aux États-Unis aussi bien en termes de consoles vendues que de dollars générés.

PS5 :

La PS5 reste la console qui se vend le plus vite de l'histoire du marché américain. Cette statistique tient compte des ventes des consoles au cours de leurs huit premiers mois de commercialisation, consoles portables mises à part. Mat Piscatella précise que si l'on tient également compte des huit premiers mois sur le marché des consoles portables, seule la Game Boy Advance a fait mieux que la PS5.

D'une manière générale, le marché américain du jeu vidéo, et plus particulièrement celui des consoles, se portait très bien le mois dernier. En juin 2021, les ventes de consoles ont généré 401 millions de dollars, ce qui représente une explosion de 112% par rapport aux ventes réalisées en juin 2020. Il s'agit du plus haut total atteint au cours d'un mois de juin depuis le mois de juin 2008 et ses 617 millions de dollars générés.

Pour les six premiers mois de l'année 2021, les dépenses faites par les consommateurs américains sur du hardware ont augmenté de 45% par rapport à celles faites durant les six premiers mois de 2020, pour un total de 2,3 milliards de dollars générés.

Malgré les difficultés d'approvisionnement en consoles de nouvelles générations, la présence de ces dernières sur le marché et la popularité tenace de la Switch ont clairement contribué à stimuler le marché des consoles américain. Si la concurrence est rude, il apparaît qu'il n'y a pas vraiment eu de perdant le mois dernier aux États-Unis.

Ces résultats et statistiques vous surprennent-ils ? Vous attendiez-vous à ce que les Xbox Series X|S finissent en tête le mois dernier (en termes de sommes générées par leurs ventes) ? La bonne santé du marché des consoles vous réjouit-elle ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.