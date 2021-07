Phil Spencer (Xbox) voudrait que l'industrie du jeu vidéo s'unisse pour préserver les vieux jeux

Plus le temps passe, plus le sujet de la préservation des titres qui ont fait l'histoire du jeu vidéo fait parler de lui. S'il s'avère que de nombreux titres ont d'ores et déjà été perdus, il n'est pas trop tard pour mettre en place des mesures concrètes de préservation. Jusqu'à présent, ce sont principalement des associations de bénévoles qui se sont chargées de cette lourde tâche. De son côté, Phil Spencer estime que les principaux acteurs de l'industrie devraient eux aussi participer à l'effort de préservation.

À lire aussi : Phil Spencer critique... la manette de la Nintendo 64

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, Phil Spencer a récemment participé à l'émission Kinda Funny Gamecast. Au cours cette dernière, le sujet de la préservation de l'histoire du jeu vidéo, et plus particulièrement des jeux qui composent cette dernière a été mis sur le tapis. De toute évidence, c'est une problématique à laquelle songe le patron de Xbox :

Je m'inquiète un peu de la perte de notre forme d'expression artistique et de son histoire. Quand je pense aux vieilles ROM à MAME et aux endroits où vont aller ses vieux jeux lorsque le hardware capable de les faire tourner (Phil Spencer ne finit pas sa phrase, ndlr)... J'aimerais vraiment que nous nous unissions en tant qu'industrie afin d'aider à préserver ce qu'est l'industrie du jeu vidéo, afin que nous ne perdions pas la possibilité de revenir sur ces jeux.



Je pense à ce que The Paley Center a fait pour la télévision (The Paley Center for Media est une institution américaine dont les archives sont composées de plus de 160.000 émissions de télé, de radio ou de publicités en libre accès, ndlr). Paley s'est rapidement rendu compte que l'industrie de la télévision s'apprêtait à littéralement jeter les cassettes sur lesquelles se trouvaient ces vieilles émissions de télé et a dit "hé, je veux les archiver." À un moment ou à un autre, quelqu'un voudra revoir de vieux épisodes de The Ed Sullivan Show (célèbre émission de variétés américaine des années 50-60, ndlr) ou d'autres choses de ce genre et ces trucs ne devraient pas être jetés à la poubelle.



J'adorerais que l'industrie s'unisse pour aider à préserver ce qui fait son identité de manière à ce que nous ne perdions pas accès à certaines des choses qui ont construites cette industrie et nous ont menées là où nous en sommes aujourd'hui. Ça serait cool.

Interrogé sur le travail effectué par Microsoft pour contribuer à faciliter la préservation, Phil Spencer mentionne sans surprise les possibilités offertes par le cloud. Il explique que la puissance du hardware grâce auquel cette technologie fonctionne permet d'émuler sans difficulté un grand nombre de machines différentes.

Le boss de Xbox précise cependant qu'il sera plus difficile de préserver les jeux qui nécessitaient l'utilisation d'accessoires pour fonctionner. Il mentionne à ce propos les jeux Kinect ou le Steel Battalion de la première Xbox qui imposait de posséder d'imposants périphériques pour être utilisé.

Un doux rêve ?

À noter que Phil Spencer précise qu'en parallèle aux avancées réalisées par Microsoft en matière de cloud gaming, son équipe continue de travailler sur la rétrocompatibilité car il souhaite que les anciens titres restent jouables. Malheureusement pour ceux que ce sujet intéresse, le chef de la division jeu de Microsoft n'évoque pas ici l'ajout de titres supplémentaires à la liste des jeux rétrocompatibles.

Il est difficile de concevoir la manière que l'industrie du jeu vidéo pourrait employer pour s'unir et préserver son histoire. La chose passerait peut-être par la création d'un institut financé par les différents géants de l'industrie mais géré de manière indépendante qui aurait pour mission d'archiver et de "numériser" les jeux de manière à ce qu'ils soient jouables n'importe quand, via le cloud par exemple. Bien évidemment, la chose est plus facile à dire qu'à faire.

D'un consolier à l'autre, les possibilités offertes aux utilisateurs en matière d'accès aux jeux rétro varient. Sur Xbox, la rétrocompatibilité et le Xbox Game Pass donnent accès à un certain nombre de titres issus d'anciennes générations Xbox. Du côté de chez Nintendo, l'abonnement au Nintendo Switch Online permet de jouer à une sélection de titres NES et Super Nintendo. La firme de Kyoto ne permet cependant pas d'utiliser ses jeux d'époque sur la console actuelle.

Chez PlayStation, la situation est encore différente. La PS5 n'est pour l'instant rétrocompatible qu'avec les jeux PS4. Un brevet déposé par Sony découvert l'année dernière montrait cependant que le constructeur japonais réfléchissait à un système de rétrocompatibilité PSOne, PS2 et PS3 (ainsi qu'avec d'autres machines potentiellement) via le cloud qui n'est pas sans faire penser au processus dont a parlé Phil Spencer au cours de l'interview mentionnée ici. La société dirigée par Jim Ryan réfléchit donc à des solutions de rétrocompatibilité. Quoi que pense ce dernier au sujet du rétrogaming.

La préservation de l'histoire du jeu vidéo peut donc prendre différentes formes. Mais du côté de géant de l'industrie, constructeurs et éditeurs, les anciens jeux sont plus généralement vus comme des moyens de jouer sur la nostalgie des joueurs et de les faire repasser inlassablement à la caisse que comme des pièces historiques importantes. Il sera donc intéressant de voir si les postures vont évoluer à ce niveau dans les années à venir, tandis que le sujet de la préservation gagne en présence médiatique.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations de Phil Spencer ? La préservation des anciens jeux et l'accès à ces derniers sont-ils des problématiques importantes à vos yeux ? Ou estimez-vous que seuls les jeux actuels méritent de l'attention ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.