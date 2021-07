Jim Ryan (Sony) : Les "joueurs ne se souviennent que des meilleurs jeux"

Jim Ryan accorde des interviews à des médias du monde entier plusieurs fois dans l'année. Généralement, ces dernières font parler d'elles en raison des prises de position du patron de PlayStation. Celle dont il est question aujourd'hui ne devrait pas déroger à la règle.

Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a des idées bien précises à propos de ce à quoi les joueurs ont envie de jouer et des titres qui marquent ces derniers. Selon lui, personne n'a par exemple envie de jouer à d'anciens jeux venus des premières générations de consoles PlayStation.

Et pour ce qui est des jeux qui marquent les gamers, seuls les tous meilleurs jeux ont un impact sur le long terme selon lui. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à la version en anglais du site d'information chinois TMTPOST lorsque ce dernier lui a demandé comment la direction de PlayStation reste patiente vis-à-vis des temps de développement de plus en plus longs des jeux :

L'importance des PlayStation Studios réside particulièrement dans leur capacité à développer des jeux et à démontrer les avantages de la plate-forme. Par conséquence, les gens comme moi doivent garder cela à l'esprit et réaliser qu'il est meilleur d'attendre et d'avoir un grand jeu que de se précipiter et d'avoir un jeu qui est passable ou plutôt bon.



Les joueurs ne se souviennent que des meilleurs jeux et non pas des jeux juste corrects. Si un jeu figure parmi les meilleurs, les joueurs voudront une suite et voudront donc acheter une suite. Et tout le monde se fiche d'un jeu qui est simplement correct.



Bien évidemment, à cause de considérations d'ordres financières et de gestion du portfolio (de jeux), nous allons également mettre la pression aux studios afin qu'ils livrent leurs produits dans les temps impartis. Mais d'une manière générale, nous ne voulons pas de produits qui sont simplement corrects, nous voulons les meilleurs.

Only the very best?

Que Sony Interactive Entertainment cherche à proposer les meilleurs jeux est totalement logique et compréhensible. Sa remarque concernant les jeux dont se souviennent les joueurs risque en revanche de ne pas faire l'unanimité. Et ce, même s'il est vrai que nombre de jeux moyens sont tombés dans l'oubli.

Au fil du temps, de nombreux titres ne figurant pas dans les listes des meilleurs jeux de leurs plates-formes ou de leurs genres respectifs ont réussir à marquer les joueurs qui s'y sont essayés. Ils les ont marqués pour de nombreuses raisons, des raisons souvent propres à chaque utilisateur. C'est pour cette raison qu'il est fréquent de voir des joueurs réclamer des suites à des titres qui n'ont pas atteint les sommets des charts et/ou des moyennes de notes élevées.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations de Jim Ryan ? Partagez-vous son appréciation des choses ? Croyez-vous à l'inverse que des jeux "moyens" peuvent marquer les joueurs ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.