Streets of Rage 4 : Une Anniversary Edition compile le jeu et son DLC Mr. X Nightmare

Il n'y a pas si longtemps, personne n'aurait pu y croire, et pourtant : grâce à une formule intelligente et sacrément calibrée, la série Streets of Rage 4 est sortie de son silence après 25 ans d'absence. Héritier d'un certain état du jeu vidéo, le beat'em all avait profité d'une sortie à l'ancienne, en boîte, désormais quelque peu dépassée par l'arrivée du DLC Mr. X Nightmare. Cela ne pouvait pas durer.

Le jeu vidéo et l'informatique, même combat ? À l'heure où bien des modèles économiques se tournent vers les DLC et autres micropaiements pour rentabiliser des développements coûteux, les joueurs les plus patients sont bien souvent récompensés pour leur stoïcisme.

À tous ceux qui n'ont pas appuyé sur A

Après avoir joué la carte de la nostalgie via des éditions reprenant l'esthétique des boitiers Mega Drive, le trio de développeurs LizardCube/Guard Crush Games/Dotemu opte cette fois pour l'exhaustivité en annonçant une édition anniversaire (le jeu est sorti le 30 avril 2020) et compilatoire :

L'éditeur Merge Games sortira une version physique Anniversary Edition incluant Streets of Rage 4 et le DLC Mr. X Nightmare sur un seul disque. Cette édition est prévue pour sortir le 24 septembre prochain.

Les collectionneurs qui n'auraient ainsi pas encore craqué pour le jeu ou l'une de ses éditions physiques peuvent donc se féliciter pour leur patience, et attendre l'arrivée de Streets of Rage 4 Anniversary Edition le 24 septembre prochain sur Switch et PS4. Et pour les autres, rappelons que le DLC Mr. X Nightmare est disponible dès aujourd'hui sur PC, PS4, Switch et Xbox One.