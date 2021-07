Super Nintendo : Un stock de F-Zero neufs mis en vente, y'en aura pas pour tout le monde

De temps à autres, il arrive encore que des stocks de jeux neufs jamais vendus soient découverts et mis en vente pour le plus grand plaisir des collectionneurs et rétrogamers. Et s'il est généralement question de titres d'un intérêt et d'une popularité moindres, ces ventes inattendues peuvent également concerner des pépites. Le cas du jour en est la preuve.

[Mise à jour 11h51] : PixelHeart a vu cet article et a créé un code promo pour les lecteurs de Gameblog. En entrant le code "Gameblog7" vous recevrez 15% de réduction sur votre commande (précisons au cas où que ce n'est pas un article sponsorisé).

Comme nous vous le disons régulièrement, les jeux rétro, et plus particulièrement les jeux rétro neufs made in Nintendo, se vendent désormais à prix d'or. Mais de bonnes affaires peuvent encore être trouvées de temps en temps. C'est pourquoi la vente qui a débuté aujourd'hui sur le site de l'éditeur/revendeur français PixelHeart a de quoi attirer l'attention.

En effet, PixelHeart a réussi à mettre la main sur un "dead stock" de 500 pièces de la version Super Nintendo italienne de F-Zero (version PAL donc). Et il vend aujourd'hui ces exemplaires au prix unitaire de 49,90 euros. Histoire de mettre la pression aux indécis, la boutique explique qu'une fois ces 500 exemplaires vendus, il n'y aura pas de "restock." Ce qui est plutôt logique vu le jeu dont il est ici question.

À noter pour les plus pointilleux, ou ceux qui ne cherchent pas un exemplaire du jeu pour y jouer, que ces exemplaires neufs ne sont pas sous blister. PixelHeart les livre dans une boîte protectrice en plastique. De plus, vu que ces jeux sont stockés depuis près d'un quart de siècle, il est possible que de petites traces soient présentes sur certaines boîtes.

À l'heure où sont écrites ces lignes, il ne reste déjà qu'un peu plus de 300 exemplaires disponibles. Et il ne serait pas surprenant que ces derniers soient vendus dans les heures à venir. Voilà les personnes potentiellement intéressées prévenus. Ce genre de situation pousse en tout cas à se demander le type de trésors que peuvent encore cacher des entrepôts "oubliés" aux quatre coins du monde.

