Donkey Kong : Le mea culpa du compositeur Grant Kirkhope pour les 40 ans de la série

"À 40 ans, on est invincible, on traverse les jours en chantant", nous affirmait à peu près une certaine Lorie Pester. Mais à deux fois 20 ans vient aussi le moment de se poser quelques questions sur ses choix passés, quitte à ne pas toujours les assumer.

À voir aussi : Rétro Trailer : Mario et Donkey Kong ont 40 ans ! "Unboxing" d'une borne d'arcade authentique

Pour les 40 ans du (grand-)père Donkey Kong, nous avions déjà eu droit à un dessin inédit de la main de l'ex-Rare Steve Mayles, qui célébrait avec amour quatre décennies de singeries, non sans rappeler les plus belles heures de la série sur consoles 16 bits. De son côté, un compositeur pourtant renommé en profite pour faire part d'un regret, et vérifier si l'adage "Faute avouée à moitié pardonnée" fonctionne encore en 2021.

He's finally back

Cette fois, c'est Grant Kirkhope qui en place une pour la "célèbre" introduction musicale de Donkey Kong 64, le fameux "DK Rap", destiné à nous présenter les 5 héros de cette aventure tout en 3D, et qui n'aura à l'époque pas manqué de soulever quelque sourcil interloqué. Ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire (mais pas les oreilles) pourront toujours se diriger vers notre lecteur ci-dessus. En attendant, place aux excuses, publiques de surcroît :

Happy 40th birthday to Donkey Kong, it's an honour to have played a little part in your history and I apologise for subjecting you to that bloody awful rap!! O-KAY!! 🤣😂🤣😂 - Grant Kirkhope (@grantkirkhope) July 9, 2021

Joyeux 40ème anniversaire Donkey Kong, ce fut un honneur de jouer un petit rôle dans ton histoire, et je m'excuse de t'avoir exposé à ce rap complètement nul !

Que le gars Kirkhope soit rassuré : lorsque l'on peut s'enorgueillir d'avoir composé les bandes-sons de GoldenEye 007, Perfect Dark, participé à Super Smash Bros. Ultimate et déjà annoncé dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, on peut bien se permettre une erreur de jeunesse. Malgré les nombreuses tentatives des internautes pour défendre le freestyle de 1999, le compositeur semble définitivement fâché avec son oeuvre. Et vous ?