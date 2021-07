NieR Automata : Le patch Steam pour cette semaine, tous les changements détaillés

Les joueurs Steam de NieR Automata avaient perdu la foi. Puis au milieu du mois d'avril dernier, un peu plus de 4 ans après sa sortie, ils captaient un message d'espoir, qui va se transformer cette semaine en mise à jour.

La mise à jour Steam de NieR Automata sera disponible ce jeudi 15 juillet à 18h00. Cette version mal finie, pour laquelle les fans n'ont jamais cessé de hurler, faisant entre leur voix encore plus fort alors que le jeu se présentait bien plus sain sur Game Pass, va être réparée sous peu, donc, comme l'a annoncé Square Enix. Les changements concerneront essentiellement la technique.

The #NieR:Automata Steam patch is coming July 15th at 9am PDT / 6pm CEST, implementing the below changes:



HDR detection

Bit rate improvements

UI texture upgrade

Frame rate adjustments

Other minor fixes



Full details here: https://t.co/Q83twdVv8I pic.twitter.com/f12flZzU8P