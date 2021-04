NieR Automata : Enfin, un patch pour la version Steam annoncé

Mi-mars, NieR Automata débarquait dans le Game Pass sur PC. Une bonne nouvelle qui a néanmoins suscité l'indignation de certains joueurs, cette version étant plus stable que celle disponible sur Steam. Heureusement, cela va (enfin) changer.

Mieux vaut tard que jamais. La version PC de NieR Automata l'était jusqu'ici sur Steam, depuis le 17 mars 2017. Depuis 4 ans, celles et ceux qui avaient opté pour elle grinçaient des dents : entre bugs, crashs et problèmes de stabilité, les problèmes y étaient légion. Y sont toujours, puisque Square Enix, en dépit des mauvaises critiques sur la plateforme de Valve, n'a jamais rectifié le tir.

Et les joueurs ne décolèrent pas : le mois dernier, le bijou de Yoko Taro et PlatinumGames est arrivé sur sur Xbox Game Pass avec un portage bien plus propre, plus agréable, plus stable. De quoi se sentir encore plus lésé. Cela a entraîné une vague de commentaires toujours plus virulents.

C'est bientôt fini

Mais voilà que ce 13 avril, les réseaux sociaux se sont agités. Enfin, la version Steam de NieR Automata va avoir droit aux correctifs tant attendus :

An upgrade patch for the Steam version of #NieR:Automata is currently in development.



We'll have more information to share with you at a later date. pic.twitter.com/gUPCLSwgyH - NieR Series (@NieRGame) April 13, 2021

Pas davantage d'informations pour le moment. Et impossible de savoir si les joueurs Steam auront droit à une compensation telle que le contenu de la Game of the YoRHa Edition, avec tous les DLC en cadeau. Espérons au passage que la version PC de NieR Replicant ver.1.22474487139... n'aura pas les mêmes soucis lorsqu'elle débarquera le 23 avril prochain.