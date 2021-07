Des fans de JRPG débattent du meilleur jeu... pendant des shows de catch via des pancartes

S'il y a bien une chose qui ne fait pas peur aux gamers, c'est de prendre part à des débats interminables au cours desquels chaque participant cherche à imposer faire comprendre aux autres à quel point il a raison. Et si ces débats se retrouvent généralement sous les commentaires des articles, sur les forums ou sur les réseaux sociaux, certains fans de JRPG ont trouvé un moyen pour le moins original de "discuter."

Depuis plusieurs dizaines d'années, les fans de catch ont pris pour habitude de se rendre à des spectacles avec des pancartes faites maison sur lesquelles ils notent toutes sortes de choses : messages personnels, messages de soutien à leur catcheur préféré, mèmes Internet, etc. Bien évidemment, le but pour eux est de se retrouver devant la caméra et donc de faire passer à la télé leur "oeuvre."

Comme le rapporte le site américain Kotaku, certains fans de catch utilisent cette opportunité de passer à l'écran pour faire passer des messages concernant leurs goûts en matière de JRPG. Tout a apparemment commencé il y a plus de trois ans quand un amateur de catch est apparu à l'écran avec une pancarte sur laquelle était écrite "Final Fantasy VIII est sous-côté."

Au fil du temps et des émissions, d'autres fans de ce divertissement sportif ont répondu à cette affirmation avec d'autres commentaires de leur cru. Si les débats concernent principalement la série des Final Fantasy, d'autres jeux ont été intégré à la "conversation." Quelques exemples de pancartes vues dans les émissions de la WWE ou encore de l'AEW ces dernières années :

Never forget this classic pic.twitter.com/oYgPxlZqBn - CyanPlaza (@PlazaCyan) July 8, 2021

The Final Fantasy 8 Wrestling Fan Sign War: The Story So Far pic.twitter.com/wVyf1Fa6dF - forever tired (@Maffewgregg) May 2, 2019

-Persona 5 craint



-Final Fantasy 6 est toujours le meilleur de tous les temps



-Localisez Mother 3



-Final Fantasy 8 craint



-Final Fantasy 8 est un déchet



-Final Fantasy X-2 > Final Fantasy 8



-Kingdom Hearts craint

Comme vous pouvez le voir, ces débats ne rentrent pas dans les détails, faute de place. Mais la chose a pris suffisamment d'ampleur pour être soulignée.

Que le début ?

Pandémie de COVID-19 oblige, la majorité des shows de catch télévisés se sont déroulés sans public pendant plus d'un an. Maintenant que les spectateurs commencent à pouvoir assister à nouveau aux émissions des principales ligues américaines, la "guerre des RPG" va pouvoir reprendre de plus belle.

Et comme cette rivalité bon enfant a été médiatisée, il y a fort à parier que le nombre d'écriteaux de ce type va augmenter. À quand les pancartes sur les goûts des amateurs de foot en matière de jeux vidéo dans les tribunes de Ligue 1 ?

Que dites-vous de cette manière inédite de débattre ? Pensez-vous qu'elle va se répandre à d'autres sports ? Que pensez-vous de Final Fantasy VIII ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.