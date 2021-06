Final Fantasy VII Remake : Le coréalisateur donne des pistes pour la suite

Alors que les joueurs les plus chanceux et/ou fortunés ont déjà pu découvrir que la vraie séquence de fin de Final Fantasy VII Remake se cachait en réalité dans la version Intergrade récemment sortie sur PS5, Square Enix est à nouveau sommé de s'expliquer sur "l'après", et ce qui attend nos aventuriers désormais lancés sur les routes de Kalm.

Si certains avaient déjà pu s'exprimer publiquement sur Final Fantasy VII Remake Part. 2 (appelons-le comme ça pour l'instant, voulez-vous ?) ici, le comparant à Horizon Fordibben West; ou là, pour évoquer l'éventuelle absence d'un monde ouvert, les informations arrivent encore au compte-goutte, quand bien même le jeu serait déjà aussi attendu que le premier épisode.

Don't call me honey, honey

Aujourd'hui, c'est le coréalisateur Motomu Toriyama qui s'empare du micro via une interview postée sur le site officiel de Square Enix, pour évoquer la seconde partie de l'aventure sans pour autant rien en dévoiler, un exercice d'équilibriste réservé aux professionnels :

La scène du Honey Bee est un exemple clé des changements radicaux que nous avons pu faire par rapport à l'original. J'étais un peu inquiet de ce qu'allaient penser les joueurs de Final Fantasy VII, mais toute la scène a été très bien accueillie, bien plus que je n'aurais pu l'espérer, alors j'étais assez soulagé. À l'avenir, je suis sûr que certaines parties du Remake vont également s'éloigner considérablement de l'original. J'espère que cette scène peut être un bon exemple de la façon dont nous allons apporter ces changements.

Si l'interview porte effectivement sur la séquence de danse en forme de rhythm game, et la scène où Cloud se travestit - qui avait inquiété les joueurs bien avant de pouvoir découvrir la version finale -, sa version Remake devrait donner quelques indices sur les libertés que l'équipe entend une nouvelle fois prendre vis-à-vis du matériau de 1997.

Rappelons que le scénario de Final Fantasy VII Remake était officiellement achevé plus de quatre ans avant sa sortie, et l'on imagine donc que l'intrigue de cette seconde partie est donc au moins bien avancé, sinon achevé et gravé dans le marbre. Et si le numéro de claquettes de notre beauté fatale pourrait sonner comme un détail, il n'en es t rien :

Tout d'abord, nous avons décidé de la structure globale de la scène, comprenant le spectacle d'ouverture, les trois étapes de la danse et enfin la scène de fin. Parallèlement à cela, nous avons élaboré un plan général pour chaque partie et leur durée. Après cela, nous avons commencé à travailler sur la musique. Ensuite, nous avons commencé à travailler sur les visuels et des détails plus spécifiques. Enfin, nous avons élaboré la chorégraphie. Nous avons donné à l'équipe de chorégraphes un aperçu général de ce que nous recherchions, et le spectacle de danse a commencé à prendre forme à partir de là. Toute la scène a pris beaucoup de temps, de l'idée initiale à la composition de la musique, en passant par la capture de mouvements et l'ajustement de la musique et des mouvements pour qu'ils s'emboîtent.

Ce souci du détail et cette envie d'approfondir quelques subreptices séquences de l'original devraient donc se retrouver dans Final Fantasy VII Remake Part. 2, et il ne vous reste ainsi qu'à placer vos billes et faire preuve d'imagination pour tenter de deviner quelles scènes profiteront du même genre de traitement : la première visite à la ferme de Choc Billy ? La traversée menant à Costa del Sol ? La moindre attraction du Gold Saucer ?

À vos paris, les commentaires sont là pour ça !