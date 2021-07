Goku Black Super Saiyan Rosé 3 dans la nouvelle intro de Super Dragon Ball Heroes

C'est désormais une tradition, lorsque Bandai met à jour (Super) Dragon Ball Heroes avec un nouveau chapitre, un générique tout en animation 2D inédite est produite à cette occasion. La Big Bang Mission 9 respecte cette tradition et met en avant les personnages au coeur de cette nouvelle partie de l'aventure.

La Big Bang Mission 9 de Super Dragon Ball Heroes, et son lot de cartes flambant neuves, débarqueront dans les salles d'Arcade japonaises le 15 juin prochain. Et comme d'habitude, Bandai a, histoire de faire monter la hype, diffusé la cinématique d'introduction de ce nouveau chapitre quelques jours avant cette date de sortie.

Super Dragon Ball Heroes oblige, c'est une fois de plus la fête du Saiyajin. En plus de Goku Ultra Instint maîtrisé, Vegeta Super Saiyajin Blue Berserk, et du "mystérieux" Guerrier en Noir en Super Saiyajin, cette petite séquence met bien évidemment en avant le Goku Black Super Saiyajin Rosé 3 dont nous vous parlions il y a quelques jours. Si vous trouvez que c'est n'importe quoi, c'est normal. C'est totalement assumé.

Les goûts et les couleurs (de cheveux)

Pour avoir une meilleure idée du pourquoi du comment, il faudra bien évidemment jouer au jeu et/ou suivre l'anime promotionnel spécial diffusé de manière régulière sur Internet (et assez facilement trouvable sous-titré en français). À titre d'information, ce dernier se trouve actuellement dans l'arc de la Nouvelle guerre spatio-temporelle. Rien que ça.

Comme indiqué à maintes reprises, les bornes Super Dragon Ball Heroes ne sont officiellement proposées qu'au Japon. Si le concept de Dragon Ball Heroes vous intéresse/intrigue, le très sympathique Super Dragon Ball Heroes : World Mission est toujours disponible sur Nintendo Switch et PC (via Steam). Notre test du jeu est par ailleurs disponible à cette adresse.

Et à ceux qui sont plus intéressés par l'animation Dragon Ball au sens (un peu) plus traditionnel du terme, il convient de rappeler que des nouvelles du prochain long métrage Dragon Ball seront communiquées le 23 juillet prochain.

Que pensez-vous de cette nouvelle intro ? Estimez-vous que Dragon Ball Heroes va trop loin ? Si les bornes étaient disponibles en France, y joueriez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.