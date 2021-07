Genshin Impact : La version 2.0 et la région d'Inazuma s'annoncent en vidéo

L'action-RPG chinois free-to-play dont la planète raffole ne cesse d'évoluer. Mais la prochaine étape majeure, très attendue par les joueurs, c'est maintenant. Ou plutôt avant la fin du mois.

La version 2.0 de Genshin Impact, baptisée "Divinité impitoyable et euthymie éternelle" sera disponible le 21 juillet. Le coeur de cette mise à jour, ce sera une nouvelle cité-État : Inazuma, que vous pouvez découvrir grâce à la bande-annonce mais aussi les screenshots de notre galerie. Cette région est composée de six îles principales et d'autres plus petites, toutes présentant des caractéristiques différentes.

Visitez le Sanctuaire de Narukami sur la montagne de l'île du même nom, ou allez admirer les cerisiers en fleur et le Tenshukaku, l'immense résidence de la Shogun Raiden dans la ville d'Inazuma ; ou bien partez à la découverte de l'immense squelette et des résidus palpables du mal de l'Île de Yashiori où la Shogun Raiden combattit autrefois le serpent géant. Traversez la côte désolée où gisent les ruines de guerre à Tatarasuna, perdez-vous sur le territoire constamment en proie aux orages, ou explorez d'immenses zones souterraines et découvrez les mystérieuses reliques qu'abrite le sous-sol.

De nouvelles quêtes d'Arcons seront bien entendues disponibles, mais aussi et surtout de nouveaux compagnons, que MiHoYo a bien voulu présenter.

Kamisato Ayaka est un personnage attendu depuis longtemps, que de nombreux fans connaissent depuis les bêta-tests fermés. Ayaka est la fille du Clan Kamisato, l'une des trois familles régnant sur Inazuma sous la férule de la Shogun Raiden et en charge de la Commission culturelle. Ayaka, qui manie l'élément Cryo et l'épée, est souvent vue comme une personne honorable, élégante, aussi sage que résiliente. Mais comme toutes les jeunes filles de son âge, elle a aussi ses propres problèmes.

est l'autre personnage 5★ qui rejoint la version 2.0. Connue sous le nom de « Reine du festival d'été », Yoimiya est une archère Pyro experte des feux d'artifice qui excelle à les fabriquer à l'image des espoirs et des rêves. Le dernier personnage, Sayu, est une ninja 4★ possédant un oeil divin Anémo. Sa taille réduite ne l'empêche pas de manier une impressionnante épée plus grande qu'elle.

À noter que les développeurs ont également donné d'autres bonnes nouvelles aux joueurs PlayStation sur le PlayStation Blog. La progression pourra être partagée entre toutes les plateformes, une liste de trophées sera ajoutée, et la DualSense devrait être encore mieux exploitée sur PS5.

Genshin Impact est disponible sur PS5, PS4, iOS, Android, PC et Nintendo Switch.