Bloober Team balaye les spéculations et confirme deux projets importants en cours

Voilà plusieurs mois que les parents de Layers of Fear, Observer, Blair Witch et The Medium sont au coeur de théories plus ou moins bien alimentées. L'annonce récente du partenariat avec Konami a évidemment nourri certaines attentes, le studio a décidé de parler de son actualité.

Trois noms de code ont été trouvés sur le site du programme Creative Europe de l'Union Européenne. Trois noms de code appartenant à Bloober Team et qui ont immédiatement été investigués par des internautes en quête d'informations pour confirmer que, oui, un Silent Hill leur était bien confié.

Il y avait H2O, qui est en fait Layers of Fear 2. Puis Black, un jeu horrifique médiéval financé, et Dum Spiro ("tant que je respire", en latin), là encore porté sur l'épouvante, placé durant la Seconde Guerre Mondiale et se déroulant en Pologne, dans un ghetto juif.

Le directeur général de Bloober Team, Tomasz Gawlikowski s'est exprimé au sujet des hypothèses soulevées sur l'internet moderne, cela chez IGN :

Les spéculations en ligne basées sur des informations obsolètes ou incomplètes peuvent souvent conduire à des théories étranges parmi les joueurs, nous vous remercions donc de nous demander directement.



Nous avons lancé deux projets, nommés respectivement Dum Spiro et Black. Après de nombreuses itérations de Dum Spiro, nous avons conclu que nous ne pouvons pas pour le moment le livrer sous une forme qui soit appropriée au sujet et commercialement viable en même temps. Bref, Dum Spiro n'est plus en développement actif à l'heure actuelle.



De même, l'idée initiale de Black a également été mise de côté, et bien que nous développions toujours un jeu sous ce nom de code, c'est maintenant un projet bien différent de ce que vous pouvez lire sur la Toile ces derniers jours.

Voilà qui a le mérite d'être clair. Mais Gawlikowski n'en reste pas là. Il confirme également que le studio travaille activement sur deux projets, respectivement en phase de pré-production et de production.

Les deux seront plus importants que The Medium, cependant, aucun n'est basé sur des thèmes ou des axes qui ont circulé en ligne ces derniers jours.

Le genre de déclarations qui ne nous avance pas beaucoup, mais peut laisser supposer que Black serait le projet en production et que celui aux côtés de Konami - Silent Hill ou non, impossible à dire - n'en est qu'à ses balbutiements. Wait and see, comme on dit.