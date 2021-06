Konami et Bloober Team annoncent un partenariat... Bientôt une annonce pour Silent Hill ?

Qu'on se le dise, Konami n'a pas forcément l'intention d'en rester à des compilations/rééditions, du BomberMan, du Yu-Gi-Oh! et un PES par saison. Après Skelattack l'an passé GetsuFumaDen Undying Moon et CRIMESIGHT il y a peu, d'autres choses concrètes se profilent, avec des développeurs très en vue.

Konami et Bloober Team ont annoncé ce mercredi 30 juin 2021 avoir conclu un partenariat. Pour le moment, les deux sociétés restent vagues et parlent d'une coopération pour "développer des contenus et échanger des savoir-faire". Il resterait des détails à régler avant de procéder à des révélations.

Évidemment, les deux parties sont ravies. Piotr Babieno, PDG du studio polonais, déclare :

C'est pour moi un jour historique et le point culminant de plusieurs années de travail. Le fait qu'une entreprise renommée telle que KONAMI ait décidé de coopérer stratégiquement avec Bloober Team signifie que nous faisons également partie des leaders du jeu vidéo, et que nous sommes devenus un partenaire égal pour les principaux acteurs du marché.

De son côté, Hideki Hayakawa, patron de Konami Digital Entertainment, explique :

Nous produisons des contenus de divertissement originaux et des façons d'en profiter grâce aux technologiques actuelles. D'importants changements sont attendus à l'avenir dans l'industrie du divertissement numérique. Nous sommes impatients de combiner les caractéristiques et les forces de Bloober Team aux nôtres afin de créer des contenus de haute qualité.

Et lorsque l'on regarde le CV de Bloober Team, qui s'est fait une spécialité des thrillers psychologiques et horrifiques, on peut faire des pronostics sans avoir peur.

Le retour de la colline silencieuse ?

En février dernier, une rumeur, alimentée en partie par les propos de Babieno, a commencé à prendre une forme intéressante. Ce dernier affirmait en effet à GamesIndustry que son studio travaillait depuis plus d'un an sur une licence horrifique en compagnie d'un célèbre éditeur.

Je ne peux pas vous dire quel est ce projet, mais je suis plutôt sûr que lorsque les gens sauront que nous travaillons dessus, ils seront très enthousiastes.

À cela s'ajoutait une interview du compositeur historique de Silent Hill, Akira Yamaoka, qui a récemment collaboré avec Bloober Team sur The Medium, retirée depuis, annonçant en toute décontraction des révélations sur "un projet dont vous espérez entendre parler" pour cet été.

Facile d'imaginer que cela peut rejoindre d'autres bruits de couloirs, évoquant deux titres de la célèbre série en développement, dont un reboot. C'est ce qui serait confié aux développeurs d'Observer et Layers of Fear.

Et n'oublions pas l'option Bokeh, jeune structure fondée par Keiichiro Toyama, père de Silent Hill et Forbidden Siren, dont on sait qu'elle planche sur un jeu qui fout les chocottes en compagnie d'un célèbre créateur.

Autant dire que, Abandoned mis de côté, cela peut encore faire chauffer très sérieusement dans les cabezas des fans. Mais seuls ceux qui vivront, verront.