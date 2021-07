State of Play : Skate, boxe, infiltration, danse, etc. Lost Judgment montre tout ce qu'il a sur PS5

Sony avait prévenu lors de l'annonce du State of Play de ce soir que des éditeurs tiers donneraient des nouvelles de leurs jeux pendant le stream. Parmi ces partenaires se trouvait SEGA, et ce dernier a tenu à montrer ce que le Ryu Ga Gotoku Studio prépare pour l'automne prochain.

À lire aussi : Yakuza : La traduction en anglais de l'épisode PSP mise en ligne

SEGA a donc profité du State of Play de ce soir pour donner des nouvelles de son Lost Judgment. Si cette vidéo revient sur l'intrigue pleine de mystère du jeu qui requiert de Takayuki Yagami de résoudre le "crime parfait," elle sert surtout à montrer le gameplay du nouveau titre du Ryu Ga Gotoku Studio. Ou plutôt tous les systèmes de jeux et autres activités qu'il propose.

Spin-off de Yakuza oblige, Lost Judgment est loin de se contenter d'un mélange entre exploration et combat. Et force est de constater que cette suite semble vouloir aller encore plus loin que son prédécesseur en termes de variété. Comme le montre la vidéo ci-dessus, Yagami pourra au cours de son aventure faire du skateboard, de la boxe, se lancer dans des chorégraphies endiablées, ou encore prendre part à des combats de robots ou encore des courses de moto.

Yagamilou

Le héros de Lost Judgment étant un détective privé, il devra une nouvelle fois enquêter. Et pour ce faire, il sera encore plus efficace que par le passé. Il pourra en effet explorer certains environnements en faisant de la grimpette à la manière d'un Nathan Drake, et éliminer discrètement certains ennemis tel Solid Snake.

La vidéo rappelle également, élément ô combien essentiel, que Yagami pourra également faire appel à un chien au cours de ses pérégrinations. En plus d'utiliser son flair pour aider le détective à progresser dans ses recherches, ce petit shiba pourra également attaquer des ennemis.

En somme il apparaît que Lost Judgment ne souhaite pas donner de raisons de s'ennuyer au joueur. Contrairement à tous ses prédécesseurs, Lost Judgment aura droit à une sortie mondiale le 24 septembre prochain. Et si la bande-annonce ci-dessus a été capturée sur PS5, il convient de rappeler que le jeu sera également proposé sur Xbox Series X|S, PS4, et Xbox One.