Yakuza : La traduction en anglais de l'épisode PSP mise en ligne

Les joueurs occidentaux connaissent, dans la plupart des cas, la série Yakuza pour ses épisodes sortis sur consoles de salon et PC. Les fans de longue datent se souviennent quant à eux que la PSP a eu droit au Japon à deux spin-offs de Yakuza qui n'ont jamais quitté l'archipel. L'un d'entre eux est désormais jouable dans la langue de Shakespeare.

Plus de dix ans après la sortie du jeu, et plus de cinq ans après l'abandon officiel du projet, la version traduite en anglais de Yakuza : Black Panther est désormais disponible en ligne. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, Yakuza : Black Panther est le surnom occidental de Kurohyô : Ryû ga Gotoku Shinshô, le premier jeu Yakuza exclusif à la PlayStation Portable sorti au Japon en 2010.

Le projet de traduction de Yakuza : Black Panther a été annoncé par un groupe de fan du jeu en 2014. Mais malheureusement pour les fans de la série de SEGA, ce même projet a été abandonné un an plus tard. Et c'est cette traduction inachevée qui vient d'être diffusée sur la toile. Malgré son statut de projet incomplet, la nouvelle donne tout de même de quoi se réjouir aux fans occidentaux de Yakuza. En effet, cette traduction amateure permet de traverser l'histoire principale du jeu dans son intégralité.

Mieux que rien

Donc même si les quêtes annexes ne sont pas traduites et que des bugs demeurent, les fans de Yakuza qui ne comprennent pas le japonais vont pouvoir combler un trou dans leur connaissance de la mythologie de la série. Pour des raisons évidentes, nous ne vous proposerons pas le lien de téléchargement direct du jeu. Les personnes intéressées ne devraient cependant pas avoir trop de mal à le trouver.

Pour info, Yakuza : Black Panther se déroule à Kamurochô et met en scène Ukyo Tatsuya, un jeune délinquant. Développé par syn Sophia, studio précédemment connu sous le nom d'AKI Corporation, pour le compte de SEGA. Le jeu dispose d'un système de combat différent de celui des autres épisodes de la série. Syn Sophia oblige, ce dernier est relativement proche de celui de Def Jam : Fight for NY. Le jeu a eu le droit à une suite en 2012, toujours sur PSP et toujours au Japon uniquement.