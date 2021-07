The Witcher Blood Origin : La série Netflix en préparation continue de caster

Alors que les fans du monde entier s'apprêtent à lancer une pièce en direction de la WitcherCon, qui débute ce vendredi 9 juillet, la partie Netflix de l'univers du Sorceleur frémit au doux son d'annonces récentes.

L'actrice principale de The Witcher : Blood Origin avait dû annoncer son retrait en avril dernier pour des raisons de planning. Aujourd'hui, on apprend que c'est Sophia Brown, aperçue notamment dans l'excellente série Giri/Haji ou encore Marcella, qui remplace Jodie Turner-Smith.

Elle interprétera Éile, une guerrière d'élite devenue musicienne itinérante forcée de reprendre les armes pour combattre une menace pesant sur le Continent. Comme l'a révélé Netflix, cette préquelle prenant place bien des années avant les aventures de Geralt de Riv, a recruté d'autres talents, dont une ancienne "James Bond Girl", la malaisienne Michelle Yeoh, qu'on ne présente plus, qui campera Scían, une bretteuse elfe dernière rescapée de sa tribu..

