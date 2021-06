WitcherCon 2021 : Les détails révélés, des tables rondes, croix, carrées... et des surprises ?

CD PROJEKT RED et Netflix ont dévoilé ensemble et main dans la mano, le programme complet de la WitcherCon - la célébration mondialisée en ligne à venir de la licence The Witcher. La question est cependant la suivante : êtes-vous prêts mentalement et physiquement ?

Si on connaissait déjà la date de cette WitcherCon super virtuelle et donc en ligne, qui aura lieu à partir du 9 juillet prochain sur Terre, voici toutefois quelques autres détails concernant les activités de l'évènement.

CD PROJEKT RED va en effet organiser une variété de tables rondes, que voici quelque peu détaillés, si vous me permettez l'expression :

Dans Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games, les développeurs et des personnes clés de la création de la série de jeux The Witcher discuteront de la manière de donner vie à des histoires dans des univers numériques, tout en se remémorant des moments préférés - et des reliques oubliées - issus des jeux.

les développeurs et des personnes clés de la création de la série de jeux The Witcher discuteront de la manière de donner vie à des histoires dans des univers numériques, tout en se remémorant des moments préférés - et des reliques oubliées - issus des jeux. Dans Monster Slayer: Live the Life of a Witcher , l'équipe de Spokko aidera les joueurs et joueuses à devenir des sorceleurs en montrant leur nouveau RPG en réalité virtuelle géolocalisé.

, l'équipe de Spokko aidera les joueurs et joueuses à devenir des sorceleurs en montrant leur nouveau RPG en réalité virtuelle géolocalisé. Et The Witcher: Beyond Video Games contiendra des aperçus du processus créatif derrière différentes créations de l'univers étendu de The Witcher, dont les bandes dessinées et le jeu de plateau à venir - The Witcher: Old World.

Ancien monde hein...

Tout ceci sera bien ENTENDU accompagné de bien plus de contenu de CD PROJEKT RED et Netflix, ainsi que plusieurs performances musicales tout du long par le compositeur Marcin Przybyłowicz et le groupe de métal folk Percival - qui ont travaillé sur la bande originale primée de The Witcher 3 : Wild Hunt.

Disponible à la fois sur Twitch et YouTube, la WitcherCon commencera le 9 juillet à 19h CEST. Les fans pourront regarder la WitcherCon via deux streams séparés, chacun contenant des éléments exclusifs.

Le deuxième stream, aussi disponible sur Twitch et YouTube, commencera à 3h du matin CEST le 10 juillet.