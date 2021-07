The Legend of Zelda Skyward Sword HD plante le décor en vidéo

Parce qu'il parait que l'on pourra quand même s'autoriser un petit tour de France cet été, les aventuriers nomades ne manqueront sans doute pas de glisser dans leur sac à dos une bien célèbre console transportable. Et comme par un fait exprès, voilà que Skyward Sword repointe le bout de son épée, juste avant les chassés-croisés.

Que vous ayez ou non expérimenté le maniement d'un capricieux Wii Motion Plus il y a dix ans de cela, The Legend of Zelda Skyward Sword HD sera pour Nintendo LE jeu de l'été, histoire de nous faire (un peu) patienter jusqu'à l'arrivée d'un certain Breath of the Wild 2.

Le bleu du ciel

Et parce qu'on en oublie des choses en une décennie, le constructeur nous rappelle avec cette nouvelle bande-annonce la variété de cet épisode autrefois exclusif à la Wii : sorti en fin de vie de la console, il se faisait un devoir de prouver les prouesses du motion gaming appliqué à une aventure de grande envergure.

Chevauchée de Célestrier, combats à l'épée, conduite de bateaux et autres boss (trop) récurrents sont donc ici rappelés, au milieu d'une tripotée de mécanismes à activer et autres princesses en devenir à secourir. Car pour ceux qui l'auraient oublié, Skyward Sword s'entend comme le tout premier épisode chronologique de la saga, avant Hyrule, avant les châteaux, et... avant le Covid.

Rappelons que Nintendo a récemment (et longuement) détaillé toutes les améliorations apportées à Skyward Sword HD, non sans rappeler que Link prendra son envol le 16 juillet, sur Switch.