Nintendo Switch OLED : Le dock sera vendu séparément, les infos

Annoncée il y a quelques jours, la Nintendo Switch OLED a vraiment déçu les joueurs à cause du nombre très limité de nouveautés, à savoir un écran OLED, un stockage doublé à 64Go, et un dock qui adopte un nouveau design et une prise RJ45.

À voir aussi : SONDAGE. Nintendo Switch OLED : Allez-vous craquer ?

La bonne nouvelle, c'est que tous les possesseurs de Switch vont pouvoir profiter d'un tiers des nouveautés. Nintendo a officiellement annoncé que le dock de la Switch OLED serait mis en vente séparément. Cela va surtout servir à ceux qui ont des problèmes avec leur Wi-Fi, où pour les pros de Splatoon 2 et Fortnite qui veulent ne rater aucune frame afin d'avoir leur frag. Mais attention, il y a quelques subtilités.

What's up Dock ?

Bien que le nouveau dock soit complètement compatible avec les anciennes Switch, vous n'allez pas le trouver sur les étals de votre revendeur préféré. En effet, Nintendo a expliqué à nos confrères de digitaltrends que la station d'accueil sera uniquement vendue en ligne via le Nintendo Store.

S'il sera possible de choisir entre le noir et le blanc pour la couleur, sachez que quelle que soit l'option retenue, ce produit sera vendu en loose. Concrètement, votre dock ne sera accompagné d'aucun câble, et ne sera même pas packagé dans une boîte.

Reste à voir combien Big N facturera pour ce périphérique. La station d'accueil de base est quant à elle trouvable au prix de 90 euros environ.

Allez-vous craquer uniquement pour le Dock ou préférez-vous acheter l'ensemble ?