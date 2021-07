Cyberpunk 2077 : La "plus grosse mise à jour" du jeu en chemin ?

Jugé comme ayant atteint un niveau de performances satisfaisant sur tous les supports par le patron de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 n'en a pas terminé avec les téléchargements et installation de nouvelles données. Une vidéo sème le trouble.

Une vidéo promotionnelle de Cyberpunk 2077 prévue pour être diffusée sur YouTube et Instagram s'est présentée il y a quelques heures.

Sa particularité, que vous pouvez découvrir grâce à la fenêtre ci-dessus, c'est qu'elle promet "la plus grosse mise à jour jamais parue". Encore plus fort, ce contenu sponsorisé très rythmé comprenant un lien direct vers l'achat indique qu'il y a encore plus à venir. Aucun détail n'est donné par cette campagne marketing qu'on dirait apparue précocement.

On pourrait se demander s'il sera question de correctifs, de bouleversements majeurs dans le gameplay ou l'interface, ou s'il s'agit du premier teasing concernant les DLC promis de longue date.

La réponse a été donnée sur Twitter par le compte du jeu.

This was a short marketing campaign which we ran as a reminder of Patch 1.2 and the fact that Cyberpunk 2077 is available on digital storefronts for PC, Xbox and PlayStation players. Information on any future updates will be published in due time via our official channels.