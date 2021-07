Final Fantasy VII Remake : Les réalisateurs évoquent le sort d'un personnage absent et se justifient

Décidément, les pontes de Final Fantasy VII Remake ont bien des choses à nous dire : lancés dans une tournée d'interviews, le duo de coréalisateurs Naoki Hamaguchi et Motomu Toriyama continuent de revenir à voix haute sur le développement d'Intergrade, et évoquent parfois entre les lignes les pistes concernant une seconde partie déjà très attendue.

Après avoir rappelé qu'ils n'entendaient pas "endommager le matériau d'origine" pour le reste du remake épisodique de Final Fantasy VII, les deux compères continuent de répondre aux journalistes de par le monde, et font aujourd'hui étape chez TheGamer.

Addition de talents

Vous le saviez déjà : avec l'ajout de l'épisode INTERmission, l'équipe de scénaristes s'est permise d'offrir un autre point de vue sur les événements du premier épisode, alors que la jeune Yuffie décide d'infiltrer les locaux de la Shinra pendant qu'Avalanche continue sa petite entreprise de sabotage.

Mais pour rappel, il était tout à fait possible de ne pas recruter la kunoichi dans la version originale, une transformation que le duo justifie sans mal :

Nous souhaitions que les joueurs qui avaient apprécié Final Fantasy VII et son univers étendu puissent découvrir comment tout était finalement lié, tout en permettant aux nouveaux venus de découvrir la profondeur des personnages et du monde de Final Fantasy VII. Le Remake se base sur tous les jeux déjà sortis, comme le résultat d'une addition, et nous avons déjà réfléchi à la façon de tout imbriquer au fur et à mesure.

Vince la souche

Ceux qui auront déjà visionné les deux séquences de fin du remake pourront continuer à gamberger sur les justifications de "certains" événements, d'autres se demandent peut-être déjà pourquoi le choix de l'équipe s'est portée sur la guerrière du Wutai, et pas sur un autre personnage tout aussi optionnel :

Yuffie ne rejoignait pas forcément votre équipe dans Final Fantasy VII, ce qui fait d'elle un personnage qui nous offrait plus de liberté pour développer et enrichir son histoire. Officiellement, Vincent dort dans un cercueil sous le manoir Shinra et ne pouvait donc pas se déplacer, alors qu'elle parcourt le monde à la recherche de matérias.



En la mêlant aux événements qui se déroulent à Midgar, nous pouvons ainsi exprimer son ressenti, et la tristesse qui se cache derrière sa joie de vivre. Ces éléments se recouperont avec le reste de son développement dans la suite de l'aventure.

Et voilà donc de quoi alimenter encore bien des spéculations sur la suite de Final Fantasy VII Remake, un exercice réservé aux professionnels dans lequel nous vous laisserons briller via les commentaires ci-dessous.