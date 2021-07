Dark Souls 3 profite du FPS Boost sur Xbox Series X|S

Sur Xbox Series X et Series S, ce ne sont pas les arguments qui manquent pour attirer les joueurs en possession de jeux de générations précédentes. Parmi les bienfaits technologiques qui peuvent bénéficier à certains, il y a le FPS Boost. Vous rêviez de lire un "VOUS ÊTES MORT" affiché de façon ultra-fluide ?

Voilà, vous pouvez prier le soleil : Dark Souls III fait son entrée dans la liste des jeux compatibles FPS Boost sur Xbox Series X|S. Le troisième volet de la série d'action-RPG mythique de From Software peut désormais s'apprécier en 60 fps.

La mise à jour appliquée, vous devrez redémarrer votre console avant de retourner dans le Royaume de Lothric pour tenter de survivre aux créatures les plus viles avec une fluidité à toute épreuve.

A noter que le Director of Program Management Jason Ronald a confié que travailler sur ce titre avait été très particulier.

We heard you! The team is thrilled to bring FPS Boost to Dark Souls 3. This required a brand new technique, unique to Dark Souls 3, to enable 60 FPS on Xbox Series X|S.



Huge thank you to our partners at FROM Software and Bandai Namco for their partnership and support. https://t.co/uI9J8Hv8hK