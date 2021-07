Panzer Dragoon, The House of the Dead : Des versions boîte pour tout le monde

En plus d'éditer ses propres titres, Microids cherche depuis plusieurs mois à développer son activité de distributeur de jeux tiers. Par conséquent, le groupe français met en place des partenariats autour de produits divers et variés. Le dernier en date vient d'être annoncé et il concerne des licences bien connues des joueurs de longue date.

Microids vient d'annoncer la mise en place d'un accord de distribution avec Forever Entertainment. Et pas n'importe quel accord de distribution puisqu'il concerne deux licences SEGA, Panzer Dragoon et The House of the Dead pour ne pas les nommer.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la seule indication diffusée concernant cet accord entre Microids et Forever Entertainment est l'intention de commercialiser à travers le monde des versions physiques, versions collector y compris, de titres liés à ces deux licences. On ne sait pour l'instant pas quand sortiront les premières versions boîte qui découleront de ce partenariat.

Des jeux, oui, mais combien ?

Pour rappel, Forever Entertainment est la société derrière Panzer Dragoon Remake sorti l'année dernière et The House of The Dead Remake prévu pour cette année. Et là ne sont pas les deux seuls jeux tirés de ces séries que prépare Forever Entertainment. En effet, l'éditeur polonais a également annoncé un remake de Panzer Dragoon Zwei ainsi que son intention de donner un remake à The House of the Dead 2.

Puisqu'il s'agit d'une toute première annonce, de nombreux détails manquent encore concernant ce partenariat. La liste précise des titres concernés par cet accord manque par exemple. Le Panzer Dragoon Remake de 2020 qui a eu droit à une version boîte chez Limited Run Games outre Atlantique sera-t-il concerné ? Ou sera-t-il uniquement question de versions boîte des jeux évoqués ci-dessus et commercialisés prochainement ? D'autres titres que ceux déjà évoqués publiquement sont-ils également rattachés à ce contrat ? Affaire à suivre.

