Shenmue 1 et 2 : Nouvelles images et vidéos de l'impressionnante remasterisation par des fans

Plus tôt cette année, nous vous parlions de la Shenmue Dragon & Phoenix Collection, ambitieux projet de remasterisation sous Unreal Engine 4 des deux premiers Shenmue. Les fans de l'oeuvre de Yu Suzuki derrière cette démarche viennent de donner de ses nouvelles et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses avancent bien.

"LemonHaze," une des têtes derrière la Shenmue Dragon & Phoenix Collection, a récemment partagé de nouvelles images de cette dernière dans laquelle il est possible de constater l'avancée du projet, et plus particulièrement le travail effectué sur les environnements du jeu.

À propos des améliorations d'ordre technique, l'équipe de fans derrière ce projet expliquent que l'utilisation de l'Unreal Engine 4 leur a permis d'utiliser de nouvelles techniques de rendering comme PBR materials (qui permet de simuler différents types de matériaux) et d'intégrer le ray tracing en temps réel.

Et les images de cette remasterisation non-officielle qui viennent d'être diffusées montrent qu'en plus du travail de modélisation déjà abattu, celui réalisé sur la gestion de la lumière a un effet considérable sur le rendu du jeu. Plusieurs screenshots tirés de la "Phoenix Edition" ainsi que de la "Dragon Edition" sont disponibles dans notre galerie ci-dessous (les images tirées de la Phoenix Edition sont celles de la salle You Arcade).

Ça avance

Comme indiqué précédemment, une double remasterisation se cache derrière le titre Shenmue Dragon & Phoenix Collection. La Dragon Edition se veut un portage fidèle des deux premiers épisodes réalisé à l'aide de l'Unreal Engine 4 dont l'objectif est de reproduire au mieux l'expérience de jeu originale.

La Phoenix Edition se présente quant à elle comme une "réinvention" des deux titres sortis initialement sur Dreamcast avec des modifications apportées au gameplay, destinées à l'approcher de celui de Shenmue III, et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Pour en revenir à l'équipe derrière la Shenmue Dragon & Phoenix Collection, il convient de préciser qu'elle a été rejointe par François Montagud, artiste 3D français dont nous vous avions parlé il y a un an à l'occasion de la mise en ligne de vidéos présentant les décors de Shenmue recréés par ses soins à l'aide de l'Unreal Engine 4 et 3ds Max.

Pour rappel, la Shenmue Dragon & Phoenix Collection n'a pas encore de date de sortie annoncée. L'équipe derrière cette double remasterisation ne fait pas de promesse à ce sujet et indique simplement qu'elle sortira quand elle sera prête.

Que dites-vous du travail accompli par l'équipe de ce projet de fans ? Avez-vous envie d'y jouer ? Quelle version vous intéresse le plus ? Espérez-vous toujours que SEGA proposera un jour un remake digne de ce nom de Shenmue ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.