Ils remasterisent Shenmue 1 et 2 sous Unreal Engine 4 avec ray tracing et gameplay modernisé

Si les deux premiers Shenmue restent de grands jeux, certains fans de la série (dont votre serviteur) n'ont pu s'empêcher d'être déçus par la faible quantité de travail accomplie par SEGA pour les besoins de la réédition sur PS4, Xbox One et PC de Shenmue I & II. Qu'à cela ne tienne, des fans motivés et a priori compétents ont décidé d'offrir à l'oeuvre de Yu Suzuki ce que SEGA lui a refusé.

"LemonHaze," administrateur du forum Shenmue Dojo, a récemment annoncé la Shenmue Dragon & Phoenix Collection, projet pour le moins ambitieux de remasterisation de la compilation Shenmue I & II sortie en 2018 sur PC. D'après ce même "LemonHaze," il est ici question d'un mod qui remplace le moteur utilisé par cette dernière par l'Unreal Engine 4 lors de l'installation du jeu. Personnages, textures et autres animations sont tous extraits du jeu lors de ce processus.

Grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 4, l'équipe derrière la Shenmue Dragon & Phoenix Collection affirme avoir pu utiliser de nouvelles techniques de rendering comme PBR materials (qui permet de simuler différents types de matériaux) et d'intégrer le ray tracing en temps réel. "LemonHaze" explique également avoir "réussi à coudre tout le monde du jeu en une seule et même map." Si de petites altérations ont dû être appliquées à certains environnements afin de rendre cela possible, il promet que ces changements ne sont pas "considérables."

Fans do what SEGA doesn't

D'après le représentant du projet, il est également question d'une modernisation du gameplay, afin de le rapprocher de celui de Shenmue III tout en conservant les mécaniques de base et les sensations du jeu original. À ce propos, il explique que le nom Shenmue Dragon & Phoenix Collection implique une double remasterisation. La Dragon Edition correspond à un portage fidèle des deux jeux originaux dans l'Unreal Engine 4 afin de conserver l'expérience originale.

La Phoenix Edition se veut quant à elle une "réinvention" des jeux avec des modifications apportées au gameplay et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Il est par exemple question de l'ajout d'un système d'endurance inspiré de celui de Shenmue III mais moins contraignant. "LemonHaze" précise cependant que les différentes altérations n'ont pas encore été gravées dans la roche car ils travaillent encore sur la Dragon Edition.

La Shenmue Dragon & Phoenix Collection n'a pas encore de date de sortie annoncée. Les fans derrière le projet se contentent de dire qu'elle sortira "quand elle sera prête." Des screenshots de la Dragon Edition telle qu'elle existe actuellement sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. "LemonHaze" prévient cependant que ces images pourraient être visuellement dépassées lorsque le jeu sortira. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur votre serviteur pour suivre ce projet de près.

Que vous inspire ce nouveau projet de fans ? Que pensez-vous du rendu graphique pour le moment ? Croyez-vous qu'ils arriveront à le mener à terme ? Comptez-vous l'essayer lorsqu'il sortira ? Estimez-vous que c'est SEGA qui devrait faire quelque chose comme ça ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.