The Last of Us : Combien d'épisodes pour la série télé ? La réponse du producteur

Au moment où l'on découvre les premiers clichés du tournage, le feuilleton adaptant les aventures post-apocalyptiques de Joel et Ellie reste encore très mystérieux. Mais tout ne peut pas toujours rester secret.

The Last of Us se découpera en 10 épisodes pour sa première saison sur HBO. C'est pendant le dernier podcast Scriptnotes dont il était l'invité pour parler de préproduction, que Craig Mazin, producteur et scénariste aux côtés de Neil Druckmann, a laissé échapper l'information. On imagine qu'il y aura donc une dizaine d'heures d'histoire tragique et émouvante dans un monde post-apocalyptique à binger une fois la série disponible.

Il ne s'agit pas de la seule indiscrétion dont s'est fendu le créateur de Chernobyl. On a pu apprendre que deux autres réalisateurs dont les noms n'ont pas été annoncés rejoindront l'aventure à laquelle participent Kantemir Balagov, qui se charge du pilote en ce moment-même, Ali Abbasi et Jasmila Žbanić.

Probablement diffusée fin 2022, la première saison de The Last of Us se penchera sur les événements du premier jeu, datant de 2013, avec des ajustements. Du casting, on connaît Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Merle Dandridge qui joueront respectivement Joel, Ellie, Tommy et Marlene.