RoboCop Rogue City, un nouveau jeu dans l'univers des films originaux, annoncé

Bien qu'elle n'ait pas eu de véritable activité cinématographique récente (le reboot cinématographique de 2014 est oublié depuis longtemps), la licence RoboCop reste un des monuments venus de l'époque bénie que furent les années 80. Donc lorsqu'un nouveau jeu lié à la trilogie RoboCop originale est annoncé, cela a de quoi attirer l'attention.

Au fil du temps, l'univers de RoboCop a eu droit à un certain nombre d'adaptations vidéoludiques. Mais cela fera bientôt 20 ans que les mésaventures d'Alex Murphy sont absentes des consoles. L'éditeur français Nacon avait de toute évidence bien conscience du besoin de combler ce vide puisqu'il a profité de son Nacon Connect d'hier soir pour annoncer RoboCop : Rogue City, un tout nouveau FPS prévu pour 2023.

À l'heure où sont écrites ces lignes, les informations communiquées à propos de cette nouvelle adaptation sont relativement peu nombreuses. Nacon a simplement indiqué que RoboCop : Rogue City se déroulera dans le monde des trois premiers films RoboCop et proposera une aventure originale dans laquelle le joueur incarnera RoboCop lui-même.

Si la nouvelle a à première vue de quoi réjouir les fans de l'univers créé par Edward Neumeier et Michael Miner, il convient de préciser que le studio à qui ce projet a été confié n'est nulle autre que Teyon. Il est nécessaire de rappeler à ceux à qui ce nom ne dit rien que Teyon est le studio polonais derrière des chefs d'oeuvre comme Rambo : The Video Game et Terminator Resistance (pas très bien accueilli par la critique, ce dernier a tout de même réussi à se constituer une certaine base de fans). S'il ne faut évidemment pas enterrer ce projet trop vite, il paraît important de mesurer ses attentes vis-à-vis de lui.

Mort ou vif, vous venez avec moi !

RoboCop : Rogue City est donc prévu pour 2023 sur consoles et PC. Si Nacon ne précise pas les plates-formes concernées, il ne serait pas surprenant qu'au minimum, les PS5 et Xbox Series X|S reçoivent ce jeu à sa sortie. À noter également qu'à l'heure où sont écrites ces lignes, il n'a pas été précisé si Peter Weller, l'interprète d'Alex Murphy/RoboCop dans les deux premiers films, prêtera sa voix et ses traits au jeu.

Pour info, un nouveau film RoboCop est en gestation depuis plusieurs années à Hollywood. Surnommé "RoboCop Returns," ce dernier serait une suite directe du film original écrite par le duo Edward Neumeier et Michael Miner et tirée d'idées qu'ils avaient dans les années 80 pour le RoboCop 2 original. Ce nouveau film aurait à la base dû être réalisé par Neill Blomkamp mais ce dernier a quitté le projet en 2019 et a été remplacé par Abe Forsythe. Aucune date de tournage ou de sortie de ce mystérieux film n'a pour l'instant été communiquée.

Que pensez-vous de cette annonce ? Vous réjouit-elle ? Un nouveau jeu RoboCop peut-il vous intéresser ? Vu le studio impliqué, craignez-vous un mauvais jeu ? Qu'aimeriez-vous voir dans un jeu RoboCop ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.