Shibuya Productions (Twin Mirror, Shenmue III) veut vous mettre au sport via un jeu

Les jeux de sport, ce n'est pas ça qui manque. Et plus particulièrement les années de Jeux Olympiques à l'occasion desquelles les éditeurs essaient à chaque fois de profiter de l'intérêt généré par la célèbre compétition. Histoire de joindre l'agréable à l'utile, Shibuya Productions rentre dans la danse en voulant faire faire du sport aux joueurs.

Shibuya Productions, société monégasque à la production de titres comme Twin Mirror ou encore Shenmue III, vient de lancer ActiVSeven Heptathlon, un nouveau jeu de sport destiné aux smartphones iOS et Android qui a pour particularité d'exploiter un accessoire destiné à faire transpirer les joueurs.

Comme son titre l'indique, ActiVSeven Heptathlon est un jeu dont le concept repose sur l'heptathlon et qui est destiné à tous les publics. En termes de gameplay, le jeu combine "rythme, variations de force et précision." Et pour faire faire du sport à ses utilisateurs, le jeu exploite l'Activ5, un galet connecté dont le concept repose sur l'isométrie (la résistance d'une moitié du corps sert permet à l'autre moitié de faire de l'exercice sans avoir à utiliser de poids).

Il faut souffrir pour être beau

En termes de contenu, ActiVSeven Heptathlon propose dix épreuves d'athlétisme (sprint, haies, lancer de javelot, lancer de poids, etc.) et deux modes heptathlon (masculin et féminin) qui mettent au défi les joueurs d'enchaîner les sept épreuves que comporte un heptathlon traditionnel. Le jeu permet de jouer à deux en local et de partager ses résultats en ligne.

À noter que si ActiVSeven Heptathlon est une application gratuite, l'accessoire Activ5 ne l'est évidemment pas. Pour pouvoir utiliser et exploiter pleinement le jeu, il faudra donc passer à la caisse. Comptez un peu plus d'une centaine d'euros pour faire l'acquisition d'un Activ5. À noter au passage que le galet connecté est également compatible avec d'autres applications.

