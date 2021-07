Bandai Namco dépose la marque One Piece Odyssey, un nouveau jeu en approche ?

Débutée au millénaire dernier, l'homérique saga One Piece, toujours dessinée par le maître Oda, passera bientôt un cap qui force le respect : celui du 100ème volume relié à sortir dans les librairies japonaises. Et parce que les aventures de la bande de boucaniers la plus célèbre du monde ne sont a priori pas près de s'achever, leurs transpositions vidéoludiques suivent.

Voilà maintenant plus d'un an que One Piece : Pirate Warriors 4 est sorti un peu partout, laissant le champ libre à l'abordage de la concurrence. Mais alors que l'arc entamé au volume 90 continue d'entretenir chaque semaine le suspens les lecteurs du Weekly Shōnen Jump, Bandai Namco n'entend pas laisser trop longtemps au repos sa précieuse vache à lait.

Monkey D. Cappy

Alors même que les rumeurs autour de l'arrivée de Monkey D. Luffy dans l'increvable Fortnite vont bon train, l'éditeur vient tout récmment de déposer la marque "One Piece Odyssey" au Japon, une manoeuvre qui ne laisse que peu de doutes quant à l'arrivée prochaine d'un nouvel épisode en jeu vidéo.

Si certains penseront sans doute aux plus récentes aventures de Super Mario, le titre de ce futur opus atteste a minima la mise entre parenthèse (au moins pour le moment) de la série de Musō-like Pirate Warriors. Bon, au vu de la tentative World Seeker, qui tentait de proposer sa propre intrigue, on va dire que la partie n'est clairement pas gagnée d'avance. Après, si Luffy peut envoyer son chapeau de paille comme le célèbre plombier, ce sera peut-être une autre histoire...