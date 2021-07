Tales of Arise dévoile son introduction musclée et son thème principal en vidéo

Les rôlistes de longue date savent que le premier contact avec la série Tales of commence depuis le second épisode par une introduction animée de belle facture, destinée à immédiatement nous plonger dans l'ambiance d'un nouvel univers. Pour ne pas rompre une tradition plusieurs fois décennales, le nouvel opus se pliera à la tradition.

À voir aussi : TEST de Scarlet Nexus : Le nouveau fer de lance de l'action-RPG made in Bandai Namco

Bandai Namco nous avait donné rendez-vous aujourd'hui pour dévoiler l'introduction de Tales of Arise, réalisée par le studio ufotable, très côté par les temps qui courent après avoir réalisé le premier long-métrage de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Si notre lecteur ci-dessus nous assure que la promesse a bel et bien été tenue, la séquence dévoilée n'est pas sans soulever son lot de questions, tant Alphen et Shionne semblent avoir de bien modernes problèmes de réception...

友達のピエロ

Pour l'occasion, c'est le groupe de J-Rock Kankaku Piero qui signe HIBANA, le thème de cet épisode cross-générationnel. Déjà bien connus des spectateurs de la version anime de Black Clover, les quatre garçons dans le 風 en profitent pour rappeler qu'ils sont actuellement en tournée sur leur archipel natal. Pas folles, les guêpes.

Que vous ayez ou non déjà parcouru notre preview (très) enthousiaste, vous pourrez ainsi découvrir le style de combat propre à chacun des protagonistes de cette intrigue entre deux planètes, et la complémentarité qui unit les deux principaux personnages.

Espérons que les vieilles pratiques de l'éditeur sont définitivement tombées en désuétude, et qu'il ne faudra pas voir le bout de l'aventure pour profiter de la version originale, comme ce fut le cas pour un certain Vesperia, et le double thème de BONNIE PINK. Les vrais savent.

Révisez votre egurish : Tales of Arise arrivera le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.