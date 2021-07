GTA 6 : Un journaliste américain réputé confirme les dernières rumeurs

Il y a quelques jours, nous partagions avec vous les dernières rumeurs concernant Grand Theft Auto VI diffusées sur YouTube par un insider habituellement spécialisé dans les fuites concernant Battlefield ou Call of Duty. Comme toujours, ces informations ont été reçues avec une certaine incrédulité par les fans de GTA. Histoire de faire un peu avancer le schmilblik, un célèbre journaliste est venu mettre son grain de sel dans tout ça.

Des suites de la mise en ligne des dernières rumeurs concernant GTA VI, des fans de la série de Rockstar déçus par la possibilité que ce nouvel épisode ne sorte pas avant 2024-2025 ont interpelé sur Twitter, et avec la délicatesse propre à certains gamers, le journaliste américain Jason Schreier. Questionné à propos de la situation actuelle de GTA 6, le journaliste de Bloomberg réputé pour la fiabilité de ses informations a répondu :

Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que j'ai dit que GTA VI sortira en 2023. Tout ce que Tom Henderson a dit au sujet du jeu correspond à ce que j'ai entendu. [...]



Je n'ai rien contre les insiders Rockstar mais je me souviens avoir eu à dire aux gens que le jeu n'était pas "fini à 70%" il y a plus d'un an.Dans un autre tweet, Jason Schreier laisse entendre qu'en plus de la durée normale du développement d'un jeu comme GTA et des mesures prises par Rockstar pour éviter le crunch, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l'avancée de la production de GTA 6.

Précédemment dans "Les Rumeurs sur GTA VI"

Pour rappel, le Tom Henderson auquel Jason Schreier fait référence est l'insider Call of Duty/Battlefield qui a fait toutes les révélations récentes sur Grand Theft Auto VI. Selon ses sources, le jeu déroulerait dans un Vice City actuel dont la map serait évolutive au fil du temps via des mises à jour.

Ses sources lui ont également indiqué que la campagne solo devrait mettre en scène plusieurs personnages jouables dont un féminin qui sera le cerveau de l'opération. Toujours d'après ces informateurs, il serait question de cryptomonnaie aussi bien de le scénario principal que dans GTA Online. L'ensemble des rumeurs diffusées par Tom Henderson à propos de GTA 6 sont disponibles à cette adresse.

Même si ces informations viennent de prendre un certain poids grâce à l'intervention de Jason Schreier, il ne s'agit toujours que de rumeurs à l'heure actuelle. De plus, le jeu n'en étant pas encore à un stade de développement trop avancé, les choses peuvent encore changer d'ici son annonce officielle. Il apparaît en tout cas à l'heure actuelle que Grand Theft Auto VI ne sera pas annoncé avant un long moment.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations ? Croyez-vous ces rumeurs maintenant que Jason Schreier les a "validées" ? Le fait que GTA VI ne sorte pas avant 2024-2025 vous décevrait-il ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.