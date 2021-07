DOOM Eternal : Un mode Horde en préparation

Après la parution de sa deuxième extension et celle de sa sixième mise à jour lui permettant de faire briller Ray-Tacing sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le démoniaque FPS d'id Software ne rendra pas les armes. Les plans ont changé et un nouveau défi se présentera aux joueurs.

À voir aussi : DOOM Eternal en 8K Ray Tracing Ultra, à combien de FPS avec une RTX 3090 ? Notre gameplay maison

DOOM Eternal profitera d'une nouvelle mise à jour gratuite offrant un mode Horde, a annoncé Marty Stratton, producteur du jeu, sur le site officiel. Ce dernier prendra la place d'un autre type d'expérience prévue depuis un moment, l'Invasion, qui aurait laissé les joueurs incarner un démon dans la partie d'un autre. Du contenu solo plutôt que multijoueur, donc.

Mais que les compétiteurs se rassurent, le BATTLEMODE est toujours bichonné par id Software.

Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous comptions sortir une mise à jour gratuite pour le mode Invasion ; cependant, les conséquences imprévisibles de la pandémie et du travail à distance ont impacté la progression du développement de cet ajout. Durant cette période, nous avons également vu et entendu à quel point vous appréciiez le gameplay et les combats proposés par les extensions et les niveaux Maître. C'est pourquoi nous avons décidé de rediriger notre temps et nos efforts auparavant alloués au mode Invasion vers la création d'un tout nouveau mode Horde solo. Nous sommes persuadés que ce mode Horde vous offrira toute la diversité et la difficulté que vous cherchez dans le jeu. De plus, l'équipe continue à travailler sur un rafraîchissement général du BATTLEMODE pour inclure une structure de classement plus compétitive, diverses mises à jour de gameplay et d'équilibrage ainsi qu'une nouvelle carte.

Les premières informations arriveront en août, lors de la QuakeCon, qui se tiendra online du 19 au 21 août prochains.

DOOM Eternal se joue sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.