Dan Houser : L'ex-Rockstar (GTA) ouvre plusieurs nouveaux studios, l'heure du come-back ?

Il est passé par ici, il repassera par là : tout comme le furet du Bois Joli, le co-fondateur de Rockstar Games, Dan Houser n'aura pas mis longtemps avant de repointer sa trogne reconnaissable : débarqué en mars 2020, le patron aux méthodes très contestées pourrait déjà s'être remis en selle.

À voir aussi : GTA 6 : Vers des PNJ plus intelligents ? L'intriguant brevet déposé par Take-Two

Celui dont le départ n'avait pas franchement été commenté par son ex-employeur a tout récemment signalé la création de la société Absurd Venture in Games auprès des autorités britanniques compétentes. Domiciliée en banlieue de Manchester dans le bourg d'Altrincham (ou réside également un certain Paul Pogba), la société vise à "développer des logiciels de loisir et de divertissement interactifs". Bah tiens.

In the middle of our street

Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque nos confrères de Video Game Chronicle ont également retrouvé la trace de deux autres structures, déposées par le même Houser dans le Delaware cette fois : Absurd Ventures LLC et Absurd Ventures in Games LLC. Le document disponible dans notre galerie affiche la date du 6 février dernier, et précise que la jeune branche américaine détient 100% des parts de son pendant d'outre-Atlantique.

Pour l'heure, seul l'ex-fondateur de Rockstar figure parmi la liste des employés au poste de directeur. Avec si peu d'informations, difficile de prédire avec précision ce que nous réserve le scénariste de la quasi-totalité de la série Grand Theft Auto, même si le nom déjà décalé de son nouveau studio laisse imaginer qu'il n'a rien perdu de sa plume acerbe.

Un peu de philo ?

La dualité des deux structures américaines doit-elle indiquer une volonté de diversification ? (vous avez 4 heures). En attendant de découvrir quels talents de l'industrie rejoindront peut-être les rangs de cette "entreprise absurde" d'un nouveau genre, on peut toujours se demander si les quelques mois de repos auront permis à Dan Houser de repenser ses méthodes de travail : celui qui expliquait se soumettre à un rythme de la même nature que sa nouvelle structure avait réussi à délier les langues de ses équipes, au bout du rouleau.

Les observateurs de l'industrie (et les autres) ne manqueront pas de suivre ce feuilleton que l'on imagine déjà rocambolesque, alors qu'un certain GTA VI continue de se faire désirer du côté de l'ex-compagnie.

Qu'espérez-vous de la part du nouveau studio de Dan Houser ? Doit-on s'attendre à un GTA-like de plus ? Faites-nous par de vos avis caustiques et costauds dans les commentaires ci-dessous.