Dying Light 2 Stay Human : Nouveau trailer de gameplay et collaboration avec David Belle

Techland a récemment dévoilé les nouvelles catégories d'infectés ainsi que sa collaboration avec David Belle lors du second épisode de Dying 2 Know pour Dying Light 2 Stay Human. Voici ce qu'il fallait en retenir, les ami(e)s.

Techland a donc dévoilé il y a quelques jours (oui, on est à la bourre, et ALORS ?) le deuxième épisode de Dying 2 Know (D2K), une web-série originale qui plonge les joueurs dans l'univers de Dying Light 2 Stay Human. L'épisode en question, que vous pouvez retrouvez ci-dessus si vous le voulez, présente un nouveau trailer de gameplay, qui permet d'avoir un aperçu "plus approfondi" sur les infectés, mais aussi de découvrir les coulisses de la mocap et de la conception sonore.

Ce n'est point tout, puisque le développeur révèle également une collaboration avec le père du parkour, David Belle, qui a participé activement à la création de Dying Light 2 Stay Human et a prêté son talent à un personnage clé du jeu.

On y découvre ainsi un ennemi appelé le Revenant, une toute nouvelle espèce d'infectés, ainsi que leur processus de transformation. Et évidemment tout un tas d'autres choses.

Précommandes infectées

Les précommandes de Dying Light 2 Stay Human sont en effet désormais ouvertes. Deux éditions au détail sont disponibles, Standard et Deluxe, ainsi que trois éditions numériques : Standard, Deluxe et Ultimate. Toutes les précommandes seront accompagnées d'un pack de rechargement numérique exclusif, comprenant une tenue, une arme et un skin de parapente uniques. A voir à cette adresse.

Dying Light 2 Stay Human, publié par Techland, sera disponible le 7 décembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.