La réussite de Halo Infinite peut-il décider de l'avenir de la licence ? Pas pour Phil Spencer

Après une démonstration et des informations concernant son multijoueur plutôt convaincantes durant l'E3, Halo Infinite a encore tout à prouver. Et si le FPS de 343 Industries, dont la première présentation est restée dans les esprits pour de mauvaises raisons, faisait pschitt ?

À voir aussi : Bientôt des nouveaux modèles de Xbox Series X|S ? Phil Spencer répond

Toujours lors de son passage dans le dernier Podcast Unlocked d'IGN, que pouvez retrouver ci-dessus, le bon Philou, comme nous aimons l'appeler, a bien entendu été interrogé sur le jeu qui aurait dû être le fer de lance de la Xbox Series X.

Aux alentours de la quarantième de la vidéo ci-dessous, Ryan McCaffrey va poser la question qui tue : à quel point la réussite de Halo Infinite va-t-elle peser sur l'avenir de la la licence ?

Voici la réponse de Phil Spencer :

Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez que je dise ou non, comme quand je pense à la communauté, mais je suis juste honnête : je n'y pense pas de cette façon, comme l'avenir de la la licence. Halo sera toujours là dans 10 ans. Infinite est-il la clé de voûte pour savoir si la licence va survivre aussi longtemps? Absolument pas.



Le jeu a une base de fans si farouche ainsi qu'une histoire et un background tels que ce simplement une propriété intelectuelle qui va rester avec nous. Nous ne prenons pas cela pour acquis, mais je crois fermement que c'est vrai.

Pour le patron de Xbox, ce ne sera pas quitte ou double. Et il le rappelle, même s'il regrette le report, il a confiance en l'équipe de développement, dans les progrès réalisés depuis la terrible démo de 2020. Pour lui, la volonté d'en faire le jeu attendu par les fans est forte :

Il y aura des millions de gens qui vont y jouer et l'adorer, et je suis qu'il y'en aura d'autres qui y trouveront une raison d'exiger toujours plus de nous. Cela fait partie du jeu quand on travaille dans le divertissement, et nous l'acceptons. Nous avons signé pour ça et nous sommes heureux d'en faire partie.

Prévu pour cet hiver sur Xbox One et Xbox Series X|S, Halo Infinite arrivera 6 ans après Halo 5 : Guardians. L'attente devra être convenablement récompensée...