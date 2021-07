Streets of Rage 4 : Le DLC Mr. X Nightmare se date, nouveau trailer comboisant + le mode Survie !

Comme prévu par un certain Thomas P mais aussi et surtout Dotemu, l'éditeur et co-développeur, en compagnie des studios Lizardcube et Guard Crush Games, de Streets of Rage 4, voici donc l'annonce de l'arrivée du DLC Mr. X Nightmare. Et sa sortie mondialisée est prévue pour juillet prochain.

Plus précisément, elle est prévue pour le 15 juillet prochain au prix de 7,99 € sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam, GOG et le Windows Store. Bref, sur tout quoi.

Mr. X Nightmare s'accompagne également d'un nouveau Mode Survie, "difficile et hautement rejouable". Le mode Survie est donc un mode fait de vagues successives d'ennemis qui s'enchaînent et qui sont censé montrer vos skills et autres combos mentales.

Entre chaque vague, vous pouvez évidemment récupérer des perks pour tenter de survivre. Deux variations sont disponibles : "Aléatoire pour des combats bouillants et imprévisibles et Hebdomadaire, avec des défis fixés à l'avance générés chaque semaine".

Survivre à tout prix

La nouvelle vidéo à voir ci-dessus montre la variété des affrontements du Mode Survie avec des combos en veux tu, en voilà. Mais ceci n'est pas tout, puisque après caque niveau terminé, vous aurez droit à une compétence à choisir parmi deux, proposées aléatoirement, "pour booster les combattants jusqu'à leur défaite inéluctable". Je cite.

Le Mode Survie permet aussi de déverrouiller de nouveaux mouvements de manière permanente, que vos pourrez ensuite utiliser dans tous les modes de Street of Rage 4 en personnalisant la liste de coups de leurs personnages préférés. La progression débloque aussi de nouvelles armes , mais surtout à utiliser en Mode Survie comme dans le futur mode entraînement. Sachant que les classements mondiaux garderont une trace des meilleures performances.

Contenu gratos et édition physique

Comme prévu et dit par Thomas dans une précédent actualité, le DLC Mr. X Nightmare permet également les grands débuts d'Estel Aguirre, ainsi que l'arrivée des versions jouables de Max Thunder et Shiva. En plus de la musique de Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends) une mise à jour gratuite ajoute un mode entraînement complet, des choix de couleurs pour les personnages, un niveau de difficulté inédit et une "tripotée d'améliorations, d'ajustements et d'équilibrages réalisés suite aux retours pertinents de la communauté fiévreuse". Ce contenu gratuit est également attendu pour le 15 juillet.

ENFIN, sachez qu'une nouvelle version physique de Streets of Rage 4, qui inclut tout le contenu de Mr. X Nightmare, est disponible en précommande par l'intermédiaire de Merge Games. Cette édition sortira le 28 septembre prochain.