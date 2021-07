Wreckfest : Gameplay maison de la MAJ graphique qui renforce l'immersion

Nous vous en parlions hier, la nouvelle mise à jour de Wreckfest est là, et c'est sans prévenir que Bugbear a décidé de flatter nos rétines sur la version PC du jeu avec quelques améliorations graphique non négligeables.

Donc, au menu de cette mise à jour graphique sur PC de 13 Go (1,3 Go sur PS5...), nous avons droit à une amélioration globale de la lumière, des traces de pneus avec plus de relief sur terre, mais surtout des effets de poussières plus réalistes.

Cet ajout n'a rien de révolutionnaire, mais on se rend vite compte au fil des courses que c'est un élément qui manquait pour renforcer l'immersion de ce joyeux bordel en plus d'ajouter un élément subtil de gameplay : de la poussière stagnante commence à apparaître devant vous ? C'est le signe que vous rattrapez un pilote !

Mords la poussière !

Trêve de babla, voici deux courses avec les graphismes au maximum, à noter que l'optimisation a également été améliorée, le jeu tournant à présent à 120fps en 4K Ultra sans baisse de frame rate (avec une RTX 3090) lors des moments les plus gourmands en ressources.

A présent, il ne reste plus qu'à savoir quand cette évolution graphique sera disponible sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu étant en perpétuelle évolution depuis son early access en 2014, et son succès étant grandissant, il y a peu de doute que Bugbear ne lâchera pas sa petite pépite de si tôt pour notre plus grand plaisir.