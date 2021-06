Wreckfest : Un patch permet de tout CASSER et de cross player comme un fou

THQ Nordic vient de nous envoyer par pigeon voyageur numérique un message qui ravira les adeptes, et il y en a, si vous voulez mon avis personnel, concernant Wreckfest, son jeu de course de destruction massif. Et ceci devrait plaire à la plupart des humains, à commencer par un certain Poufy... qui a déjà plus de 400 heures de jeu dessus. Bigre...

Or, donc, comme précisé plus haut en intro, Wreckfest se met à jour, via un "patch" de 1,334 Go précisément (sur PS5 du moins), permettant monts et merveilles ludo-numériques, comme on dit chez Gameblog.

We've just released a new patch for #Wreckfest on all platforms!



This update will add graphical improvements like dynamic dirt on PC, cross-gen play and savedata import on PlayStation, improved performance on Xbox Series S|X, as well fix bonus car issues. Happy wrecking! pic.twitter.com/4PrVh3RL6e - THQ Nordic (@THQNordic) June 30, 2021

Le patch en question précisé donc ce genre de choses :

Toutes les plateformes sont concernées par cette mise à jour. Ces updates apportent des améliorations graphiques comme la poussière dynamique sur PC, la possibilité de jouer entre toutes les plateformes concernées, d'importer ses sauvegardes sur PlayStation, mais aussi des améliorations sur Xbox Series X/S, et des bugs réparés sur les voitures Bonus du jeu.

J'en connais au moins un qui va se jeter dessus d'ici quelques secondes...